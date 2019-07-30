آبل تسجل براءة إختراع لطريقة جديدة من شأنها جعل هواتف iPhone أكثر مقاومة للمياه

فاطمة أيت طالب - دبي - في السنوات الأخيرة، جعلت شركة آبل هواتف iPhone الخاصة بها مقاومة للمياه. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن شركة آبل لم تعلن أبدًا عن كون هواتفها الذكية مقاومة للماء تمامًا، بل مقاومة للماء إلى حد معين. ومع ذلك، فقد إتضح مؤخرًا بفضل براءة إختراع تم إكتشافها حديثًا أن الشركة تواصل البحث عن طرق جديدة لتحسين قدرة هواتف iPhone الخاصة بها على مقاومة المياه.

في براءة الإختراع الجديدة هذه، تتحدث شركة آبل عن الكيفية التي يمكن أن تعمل بها الأزرار الفعلية التي تعاني من الضغط المتواصل والتي يمكن أن تكون نقطة جذب أخرى للمياه، وبالتالي فقد صممت الشركة ما يمكن أن يكون حلاً لهذه المشكلة.

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ووفقا لبراءة الإختراع هذه، فهي تصف الكيفية التي يمكن بها لشركة آبل التعامل مع كافة مكونات الأزرار في هواتفها الذكية، وكيف يمكن تجميع تلك المكونات لتقوم بوظائفها مع إضافة المزيد من الدعامات والمكونات التي من شأنها أن تكافح تسرب الماء إلى داخل الجهاز.

ونظرًا إلى أن هذه مجرد براءة إختراع، فلا يوجد ما يؤكد لنا بأن لدى شركة آبل خطط لتحويل هذه البراءة إلى حقيقة واقعة، ولكن نأمل أن تقوم بذلك في المستقبل القريب لأن فكرة الحصول على هواتف iPhone مقاومة أكثر للماء تبدو رائعة.