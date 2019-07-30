ظهور تقرير آخر يؤكد قدوم MacBook Pro جديد مع شاشة بحجم 16 إنش وبإطار نحيف

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا منذ فترة طويلة نسبيًا أن شركة آبل تعمل على حاسوب MacBook Pro جديد بحجم 16 إنش والذي من المرجح أن يصل في وقت لاحق من هذا العام. وبطبيعة الحال، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا، على الرغم من أنه تم الإدلاء بهذه الشائعات لأول مرة من قبل المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo والذي يحظى بسجل حافل عندما يتعلق الأمر بالمنتجات القادمة من آبل.

الآن لإضافة المزيد من المصداقية لتنبؤات Ming-Chi Kuo السابقة، أكد لنا تقرير جديد من موقع DigiTimes أيضًا أن شركة آبل تخطط بالفعل لإطلاق حاسوب MacBook Pro جديد بحجم 16 إنش في شهر سبتمبر المقبل، وهو الحاسوب الذي يقول التقرير بأنه سيضم شاشة بإطار نحيف مما يسمح له بالإحتفاظ بنفس أبعاد MacBook Pro الحالي المزود بشاشة 15 إنش على الرغم من أنه يضم شاشة أكبر بحجم 16 إنش. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا هو الحال فعلاً أم لا.

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الآن، قبل أن تتحمس كثيرًا لـ MacBook Pro الجديد، فيجب أن نشير إلى أن هذا الحاسوب المحمول لن يكون رخيصًا، وذلك لأن هذا الحاسوب المحمول سيستهدف في الأساس المستخدمين المحترفين لأننا سمعنا بأنه سيكلف المستهلكين إبتداء من 3000 دولار أمريكي. ومع ذلك، فمن بين الأشياء الإيجابية في هذا الحاسوب المحمول بغض النظر عن شاشته الكبيرة، هو قدومه أيضًا مع لوحة مفاتيح جديدة تتبنى آلية المقص بدلاً من آلية الفراشة المثيرة للجدل التي رأيناها في طرازات MacBook Pro الحديثة.

على أي حال، يرجى التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة، ولكن في حالة إذا كانت هذه الشائعات صحيحة، وكانت شركة آبل تخطط بالفعل للكشف عن هذا الحاسوب المحمول في شهر سبتمبر المقبل، فيبدو أنه لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة جدًا قبل أن نتأكد من كل شيء.