طقس اليوم...حار رطب على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 38

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترونصف والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 25 38

شبين الكوم 24 37

طنطا 24 37

دمنهور 25 32

الإسكندرية 26 32

بلطيم 25 32

مطروح 23 31

السلوم 22 32

سيوة 24 40

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 24 36

الاسماعيلية 23 38

السويس 24 38

العريش 23 33

رفح 23 33

رأس سدر 26 39

نخل 21 37

نويبع 28 39

طابا 28 36

كاترين 20 33

الطور 26 37

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 29 38

مرسى علم 30 38

الفيوم 24 40

بنى سويف 24 39

المنيا 24 39

أسيوط 25 40

سوهاج 25 40

قنا 26 40

الأقصر 26 41

أسوان 29 41

أبوسمبل 29 41

الوادى الجديد 29 40

شلاتين 27 38

ابو رماد 27 37

حلايب 28 36

رأس حدربة 28 35