شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق ألعاب التسعينات على أجهزة أندرويد و iOS قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن استوديو تطوير الألعاب Bethesda Studioworks عن إطلاق Doom وهى واحدة من أكثر الألعاب شعبية بالتسعينات لمختلف المنصات الحديثة بما فى ذلك منصتى أندرويد و iOS.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتتوفر ألعاب Doom الثلاث الأولى الآن على منصات PlayStation و Xbox و Nintendo Switch، ومع ذلك، ستحصل منصات أندرويد و iOS فقط على النسخة الأصلية وتتابعها، فيما يكشف مقطع فيديو تم نشره على يوتيوب عن العديد من الميزات الجديدة القادمة إلى اللعبة مثل وضع PVP وشاشة مقسمة وغير ذلك الكثير.

وقد أكد استوديو الألعاب أيضًا إضافة المزيد من الألعاب إلى PS Now، وهى خدمة بث ألعاب فى 6 أغسطس، والتى تشمل Doom 2016 و Wolfenstein و Fallout 4 وما إلى ذلك، يذكر أنه تم إطلاق Doom فى عام 1993 بواسطة برنامج معرف لشركة الألعاب الذى كان رائدًا بشكل أساسى فى ألعاب الرماية من منظور الشخص الأول ووضع أساسًا لألعاب الرماية الحديثة بما فى ذلك Fornite و PUBG وما إلى ذلك.