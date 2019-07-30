الشركة التي تقف وراء تطبيق TikTok تؤكد رسميًا أنها تعمل أيضًا على هاتفها الذكي الخاص

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك شائعات تقول بأن شركة ByteDance والتي تقف وراء تطبيق TikTok الشهر، ستقوم بصنع هاتفها الذكي. وأكدت شركة ByteDance رسميًا اليوم أنها تعمل بالفعل على هاتف ذكي خاص بها. لقد توسعت الشركة بالفعل إلى قطاع خدمات المراسلة وهي على الأرجح تفكر أيضًا في دخول سوق الخدمات الموسيقية، لذلك بالكاد يُعتبر هذا الخبر مفاجئًا.

عمل شركة ByteDance على هاتف ذكي جديد هو إستمرار لخطط Smartisan السابقة. وكانت شركة ByteDance قد أبرمت صفقة مع شركة Smartisan في وقت سابق من هذا العام وإستحوذت على عدد من موظفيها وبراءات الإختراع الخاصة بها. وقال متحدث بإسم شركة ByteDance لوكالة الأنباء رويترز أن الهاتف الذكي الجديد القادم من الشركة سيهدف إلى ” تلبية إحتياجات قاعدة المستخدمين القدماء لهواتف Smartisan “.

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أشارت التقارير أيضًا إلى أن هذا الهاتف الجديد سيأتي بشكل مسبق مع التطبيقات المملوكة من قبل شركة ByteDance، بما في ذلك تطبيق بث الأغاني الخاص بالشركة وتطبيق TikTok الإجتماعي الشهير.

يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الهاتف القادم من شركة ByteDance سيكون مثيرًا للإهتمام وما إذا كان سينجح في إقناع المستخدمين بإستبدال هواتفهم الحالية بهذا الهاتف الجديد. الشركات التي تدير الخدمات عبر الإنترنت في المقام الأول نادرًا ما يكون لديها سجل جيد في صنع الهواتف الذكية، وإلا لرأينا هاتف آخر من الفيسبوك أو أمازون. ومع ذلك، سيتعين علينا الإنتظار لبعض الوقت قبل أن نحكم على أداء هاتف ByteDance القادم.