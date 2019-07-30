شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وايمو تتعاون مع شركة DeepMind لتحسين سياراتها ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت Waymo المملوكة لـ"ألفابت" مع شركة DeepMind لبرامج الكمبيوتر التى تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، من أجل تطوير تقنيات الذكاء الإصطناعى الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة، حيث سيعملان معا على تطوير طريقة تعرف بـ 'Population-Based Training' لاكتشاف المشاة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن هذه الطريقة تعتمد على شبكات عصبية تتيح الانتقاء الطبيعى، مما يوفر الوقت والجهد، ووفقًا للشركة، تستخدم سيارات Waymo ذاتية القيادة شبكات عصبية لأداء العديد من مهام القيادة، بداية من اكتشاف الأشياء والتنبؤ بسلوك الآخرين، وصولا إلى التخطيط لحركات السيارة التالية.

وكتب Yu-hsin Chen، كبير مهندسى البرمجيات فى Waymo فى منشور بالمدونة الإلكترونية: "الآن، استلهم Waymo، بالتعاون مع DeepMind، من رؤى داروين فى التطور لجعل هذا التدريب أكثر فاعلية وكفاءة، ولجعل هذه العملية أكثر فاعلية".