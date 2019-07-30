شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: افتتاح مصنع جديد لإنتاج اثنين من الأقمار الصناعية يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "سبيس" الأمريكى عن افتتاح مصنع الأقمار الصناعية التابع لشركتى Airbus وOneWeb في فلوريدا، والذي سيُنتج قريبًا الأقمار الصناعية لـOneWeb بمعدل اثنين في اليوم.

وتبلغ مساحة المصنع 9.750 متر مربع، والذي يقع خارج بوابات مركز كينيدي للفضاء، ولم يبدأ بعد إنتاج الأقمار الصناعية على نطاق واسع.



المصنع

وسيكون المصنع قادرًا على تطوير قمرين صناعيين يوميًا لـ OneWeb ، مما يسمح للشركة بالحفاظ على إيقاع إطلاق عالٍ، حيث يسعى إلى نشر كوكبة أولية من 648 قمر صناعي على مدار العامين المقبلين.

صممت الشركة المصنع لدعم الإنتاج الضخم للأقمار الصناعية، حيث تم تصميم خطوط الإنتاج المزدوجة لتحسين التجميع، والاستفادة من الروبوتات المعروفة بالمركبات الموجهة الآلية لنقل المكونات بكفاءة من محطة إلى أخرى.