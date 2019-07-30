شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف عن تحديث جديد قادم لسيارات تسلا.. اعرف إيه هو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تغريدة لرئيس شركة تسلا "إيلون ماسك" أشار إلى أن خدمات البث ويوتيوب ستكون متوفرة فى شاشات عرض داخل سيارات تسلا قريبا.

لم يحدد "ماسك" تاريخ محدد لإضافة خدمات البث واليوتيوب داخل سيارات "تسلا"، ولكن من المتوقع أن تأتى هذه التغييرات خلال عدة أشهر.

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وأوضح "ماسك" أن بث الفيديوهات لن يعمل إلا عند إيقاف السيارة على نفس الطريقة التى تعمل بها الألعاب داخل السيارة، حيث تعمل عجلة القيادة كجهاز التحكم عن بعد لممارسة الألعاب.

ومع ذلك، فإن قدرة "تسلا" على طرح البث يعتمد على موافقة المنظمين على القيادة الذاتية، ففى فبراير أكد "ماسك" أنه متأكد من أن سيارات تسلا ستكون قادرة على العمل بدون سائق بحلول نهاية هذا العام.

واضاف "ماسك": "أعتقد أننا سنكون قادرين على القيادة الذاتية بالكامل هذا العام، وهذا يعني أن السيارة سوف تكون قادرة على العثور عليك في موقف للسيارات وتنقلك إلى كامل وجهتك دون تدخل هذا العام".