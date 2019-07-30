شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لطرح خدمة واى فاى عامة عالية السرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة Cisco إنها عقدت شراكة مع جوجل لطرح شبكة Wi-Fi مجانية عالية السرعة عبر 200 موقع فى الهند خلال الشهرين المقبلين، وقالت عملاق التكنولوجيا إن مناطق الـ Wi-Fi هذه ستكون فى المناطق ذات الكثافة المرورية المرتفعة فى المدينة وليس فى محطات السكك الحديدية.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى فتشمل المواقع أماكن عامة مثل محطات الحافلات والمستشفيات والمكاتب الحكومية، ويتم تنفيذ هذه المناطق حاليًا عبر 25 موقعًا فى الهندى، وتهدف Cisco وGoogle إلى رفع عدد هذه المناطق إلى 500 فى الهند، ونقلها إلى مدن وقرى أخرى، وقالت شركة سيسكو إنها مع نقل مناطق الواى فاى المجانية إلى المناطق الريفية، فإنها تتطلع إلى التواصل مع الوكالات الحكومية.

وقال سمير جارد، رئيس شركة Cisco India & SAARC، إن هذه الشراكة تهدف إلى توفير اتصال بالإنترنت لمليارات المستخدمين المقبلين، وأضاف أن الانتقال من الوصول البطيء إلى الإنترنت فائق السرعة سيزيد من مشاركة المستخدم ويفيد الملايين من مستخدمى الإنترنت فى جميع أنحاء الطيف الاقتصادى، ويمثل هذا أيضًا فرصة نمو كبيرة، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على نقاط اتصال Wi-Fi العامة بنسبة 100".