تقرير جديد يؤكد لنا المواصفات التقنية الكاملة للهاتف +Galaxy Note 10 المُرتقب

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الكشف عن مواصفات الهاتف +Galaxy Note 10 بشكل تدريجي بفضل التسريبات الأخيرة، ولكن التسريب الذي حصلنا عليه اليوم يعتبر الأكبر على الإطلاق. وبالإضافة إلى ذلك، فهو يأتي من مصدر يحظى بسمعة طيبة على الويب، ويرافقه صورة أخرى للهاتف.

التقرير جديد يؤكد مرة أخرى أن الهاتف +Galaxy Note 10 سيضم شاشة بدقة +QuadHD تمتاز بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ويؤكد لنا أيضًا أن الهاتف سيضم المعالج Exynos 9825 أو +Snapdragon 855 وفقا للمنطقة التي تقيم فيها. وعلاوة على ذلك، فقد كنا نعلم أيضًا بأن النسخة الأرقى من هذا الهاتف ستضم 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 256GB أو 512GB من الذاكرة التخزينية UFS 3.0.

ومن ناحية أخرى، كشف لنا تقرير اليوم كذلك أن الهاتف +Galaxy Note 10 سيأتي بأبعاد تبلغ 162.3 × 77.1 × 7.9 ملمتر، وبوزن يبلغ 198 جرام. وبالتأكيد، هذه الأرقام ليست سيئة بالنسبة لهاتف يضم شاشة بقطر 6.8 إنش.

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الهاتف +Galaxy Note 10 سيأتي أيضًا وفقا للتسريب الجديد مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية التي تأتي أيضًا مع عدسة بفتحة متغيرة 1.5 و 1.8 و 2.4، وبدقة 12 ميغابكسل أيضا للكاميرا المقربة، وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية مع العلم بأن هذه الأخيرة ستضم عدسة بفتحة 2.2، في حين ستضم الكاميرا المقربة عدسة بفتحة 2.1. وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي ستمتاز بدقة 10 ميغابكسل.

ومن المفترض أن يأتي الهاتف +Galaxy Note 10 كذلك وفقا لهذا التسريب مع بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 45W والشحن اللاسلكي بقوة 20W. وفيما يخص الجانب المتعلق بالصوت، فمن المقرر أن يضم الهاتف +Galaxy Note 10 مكبرات صوتية مزدوجة مدعومة بتقنية AKG.

التقرير الجديد يؤكد أيضًا إفتقار الهاتف +Galaxy Note 10 لمنفذ السماعات 3.5mm، ولكنه يؤكد لنا قدومه مع منفذ الذاكرة الخارجية MicroSD.