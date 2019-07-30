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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد كوكبة العقرب هذا الصيف فى سماء الليل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد كوكبة العقرب التى تبدو في السماء ليلا هذا الصيف، من بين الأجمل بسبب مظهرها المميز، وستظهر عبر عبر السماء الجنوبية، حيث ستكون منخفضة إلى حد ما وقريبة من الأفق.
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإنه فى هذا الصيف، يقف كوكب المشتري فوق كوكبة العقرب مباشرة، والكوكبة عبارة عن نمط نجمي قد يكون الأكثر إثارة في فصل الصيف.
كوكبة العقرب
على الرغم من أنها تفتقر إلى أي شيء جذاب مثل حزام أوريون ، إلا أن كوكبة العقرب تشكل شكلاً مذهلاً مما تمثله نجومها الرئيسية، فيمكننا أن نجد ما يصل إلى 15 نجمًا من الحجم الثالث والأكثر إشراقًا.
كما أن الشكل الكامل للعقرب هو مشهد رائع ويحظى بتقدير أفضل الآن في سماء مظلمة دون أي تدخل من ضوء القمر الساطع.
وتبدو الكوكبة بالفعل مثل عقرب ضخم، يميل ذيله نحو الأفق، ثم ينحني إلى اليسار وإلى أعلى فى تدفق رائع من النجوم ينتهي بزوج من النجوم تسمى "عيون القطة".
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