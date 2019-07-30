شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: ألعاب بناء الجدران تقلل توتر العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف مجموعة من العلماء بجامعة كوليدج بلندن، أن ممارسة ألعاب بناء الجدران لمدة 10 دقائق يوميا بعد العمل يجعل الأفراد أكثر انتعاشا أكثر من أولئك الذين يلعبون ألعاب ذهنية.

ووفقا لما نقله موقع "ديلى ميل"، هناك عدد كبير من الأشخاص يلجأون إلى لعب الكثير من الألعاب التكنولوجية والتى تعتمد على التركيز الذهنى، حتى يتمكنوا من نسيان ما مروا به من عمل شاق خلال اليوم.





لكن أظهرت الدراسة التى طلبت من عينة البحث اللعب لمدة 10 دقائق، أن ألعاب بناء الجدران كان لها تأثير إيجابى أكثر من ألعاب الذكاء، حيث تركتهم أكثر نشاطا عن غيرهم.

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قسم العلماء عينة البحث إلى نصفين، إذ طلب من المجموعة الأولى لعب ألعاب بناء الجدران والمجموعة الثانية لعبوا ألعاب كمبيوتر تعتمد على المعادلات الرياضية، وكانت النتيجة أن المجموعة الأولى كانت أكثر انتعاشا والمجموعة الثانية شعرت بالتعب أكثر من استخدام تطبيق الذهن.

أكد الخبراء أن الألعاب التى تعتمد على الذهن قد لا تكون مفيدة فى مكافحة الإرهاق، بينما تساعد ألعاب بناء الجدران أصحابها على نسيان ضغوط العمل.