شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر صناعى أوروبى جاهز للانطلاق بعد تزويده بالوقود.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع Phys الأمريكى أن القمر الصناعى الثانى الذى انضم إلى الكوكبة التى تشكل نظام ترحيل البيانات الأوروبي EDRS قد انتهى من التزود بالوقود.
وقال مايكل ويتنج، مدير مشروع EDRS في وكالة الفضاء الأوروبية: "الآن بعد تزويد القمر الصناعى بالوقود، فإننا نقترب من وضعه على منصة الإطلاق Ariane 5 ووضع اللمسات الأخيرة على إطلاقه، كما أن الوقود سيمكنه من الصعود إلى موقعه النهائي الثابت بالنسبة للأرض على بعد حوالي 36000 كيلومتر".
وسيتم استخدام الوقود المتبقي للحفاظ على القمر الصناعي فى مكانه الصحيح خلال فترة استخدامه، والتى ستستمر نحو 15 عامًا.
كما يستخدم EDRS تقنية الليزر المبتكرة لتقليل الوقت اللازم للأقمار الصناعية لرصد الأرض بشكل كبير لتوصيل المعلومات، كما يمكّن الناس من مراقبة الأرض تقريبًا على الهواء، مما يسرع من الاستجابة لحالات الطوارئ ويحفز تطوير خدمات ومنتجات جديدة.
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