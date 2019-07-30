كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Pakt Travel” نظام إعداد القهوة بجودة “باريستا” في عبوة أنيقة محمولة

متابعة-سنيار: تم إنشاء نظام صنع القهوة Pakt Travel الجديد خصيصا لمساعدة المستخدمين على إعداد قهوة بجودة باريستا في عبوة أنيقة واحدة محمولة، ويشمل أيضا عنصر التسخين الخاص به في شكل غلاية محمولة.

وقال مطورو النظام: “معظم المجموعات الأخرى معرضة للكسر بسبب هشاشة المكونات، وقد تم تصميم Pakt Coffee Kit من الألف إلى الياء لتدوم، ومثل تداخل الدمى الروسية، يتناسب كل عنصر من مكوناتنا مع المجموعة الأكبر التالية، مما يسمح بنقلها بشكل آمن وبصمت، حيث لا توجد أجزاء مزعجة أو منفصلة أثناء النقل”.



مع بقاء 27 يومًا على حملتها، تجاوزت Pakt هدف التعهد المطلوب بفضل ما يقرب من 1000 مؤيد، حيث جمعت أكثر من 145.000 دولار.

لمزيد من التفاصيل وقائمة كاملة بجميع خيارات التعهد المتاحة التي تبدأ من 114 دولارا، انتقل إلى صفحة حملة التمويل الجماعي Kickstarter الرسمية.