كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| دراجة إلكترونية خفيفة الوزن وقابلة للطي لتناسب حقيبة الظهر

متابعة-سنيار: لقد دخلنا في عصر جديد من التنقل حيث أصبحت وسائل النقل المحمولة التي تعمل بالبطاريات مثل الدراجات الإلكترونية وألواح التزلج الكهربائية والدراجات البخارية الإلكترونية شائعة جدا، لا سيما في المدن المزدحمة بالطرق المسدودة حيث من المنطقي استخدام هذه الناقلات الكهربائية للتنقل للمسافات الصغيرة.

وبطبيعة الحال، فقد وفر ذلك فرصة كبيرة للمصنعين لإنشاء إصداراتهم الخاصة من الدراجات الإلكترونية والدراجات البخارية الصغيرة، ومنها إحدى الشركات الأمريكية التي أصبحت ذات شعبية كبيرة عن طريق بيع ألواح التزلج الكهربائية، والتي دخلت الآن في الدراجات البخارية الإلكترونية، كما أن BMW كشفت قبل بضعة أسابيع عن دراجة كهربائية خاصة بها بسعر 890 دولارا.

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استفادت “Hammacher Schlemmer” من هذه الشريحة المتنامية، وكشفت عن دراجة إلكترونية تبدو مثل هجين بين دراجة هوائية وسكوتر، وبدلاً من الإطار المستقيم الذي نراه عادة على الدراجات البخارية، يحتوي هذا الإصدار على حلقتين كإطار متوسط ​​مع وجود مفصل في المنتصف، وتساعد سمة التصميم هذه على طي السكوتر في شكل صغير يلينسجم بسهولة مع حقيبة الظهر.

يتكون الإطار من ألياف الكربون لجعل الدراجة خفيفة قدر الإمكان؛ حيث تزن فقط 17 رطلا، وتعمل بطارية الليثيوم بقدرة 36 ​​فولت على تشغيل محرك كهربائي بدون فرش بقوة 240 واط، وتبلغ سرعة السكوتر الإلكتروني 12 ميلا في الساعة، ويمكن أن يصعد بتدرج ليصل إلى 15 درجة ويتراوح مداه بين 12 ميلا. كما أنه يأتي مع تطبيق هاتف ذكي يعمل على قفل / إلغاء قفل مسرع الدراجة لمنع السرقة.