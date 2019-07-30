كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “Ducati” تحتفل بالذكرى الخامسة والعشرين للدراجة الفائقة 916 مع إصدار محدود من “Panigale V4”

متابعة-سنيار: تعد “دوكاتي 916” واحدة من أشهر الدراجات النارية التي ابتكرتها الشركة المصنعة الإيطالية، كما أنها تتصدر قائمة أجمل الدراجات في القرن العشرين.

تم عرض الدراجة الفخمة في عام 1994، وتحتفل دوكاتي بعيدها الخامس والعشرين من خلال إطلاق نسخة محدودة من الإصدار “Panigale V4”.

يقتصر الإصدار على 500 وحدة فقط في جميع أنحاء العالم، وتأتي Panigale V4 25 ° Anniversario 916 مع كل من التغييرات الميكانيكية والجمالية، والتي تشمل lvery الأصلي ومكونات السباق الحصرية.

وجاء في بيان دوكاتي الرسمي: “لم تكن دوكاتي 916 مجرد دراجة رائعة، بل فازت أيضا ببطولة العالم لسباق الدراجات النارية الفائقة، فقد كانت قوة يحسب لها ألف حساب حتى عندما ظهرت لأول مرة، وشهدت السنوات التالية فوزها بـ 120 سباقا، ثمانية ألقاب للدراجة وستة ألقاب للفرسان – أربعة منهم مع الإنجليزي “الملك” كارل فوغارتي.

من حيث اللمسات الجمالية الخاصة، فإن نسخة الطبعة الخاصة مستوحاة من Ducati 996 SBK (الحائزة على بطولة العالم للدراجات الفائقة 1999)، وهي تتميز بعجلات Marchesini Racing، وعادم Akrapovič المصادق عليه من التيتانيوم وقائمة من مكونات ألياف الكربون والألومنيوم الخام.

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من الناحية الميكانيكية، تستند الطبعة الخاصة إلى Panigale V4 S، ولكنها تحصل على مكونات تركز على السباق من Panigale V4 R مثل إطار Ducati Corse Front والمزيد من الإلكترونيات الخاصة بالسباق، مثل Ducati Quick Shift EVO 2 و “تنبؤي” Ducati Traction Control EVO 2.

تماما مثل دراجات Ducati الفريدة من التسعينيات، تأتي النسخة المحدودة مزودة بمقبض جاف مع غطاء قابض من ألياف الكربون، وسيتم ترقيم كل وحدة من وحدات الدراجة ذات الإصدار الخاص البالغ عددها 500 وحدة.

وسيتم تخصيص الجزء الخامس من السلسلة لتكريم متسابق دوكاتي كارلين دون، الذي تعرض لحادث مميت في Pikes Peak قبل بضعة أسابيع، وسيتم بيع دراجة نارية لدعم والدة دان، وستصل بقية الأمثلة البالغ عددها 499 إلى وكلاء في جميع أنحاء العالم بدءا من أكتوبر بسعر أساسي قدره 47200 دولار.