كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مالكو سيارات “تيسلا” سيحصلون على YouTube و Netflix بنهاية أغسطس

متابعة-سنيار: وفقًا لتغريدة نشرها “إيلون ماسك” على تويتر يوم السبت، فإن خدمة البث Netflix و YouTube ستصلان إلى مركبات Tesla “قريبا”.

ولن تعمل الميزة إلا عند إيقاف السيارة، رغم أن “ماسك” أشار في تغريدة تالية إلى أن الحماية لن تكون موجودة إلى الأبد.

وقال إنه بمجرد موافقة الجهات التنظيمية على القيادة الذاتية الكاملة، سيتم تشغيل الفيديو أثناء التنقل.

الكشف عن دعم Netflix و YouTube لـ Tesla ليس مفاجئا، فقد تحدث ماسك عن خطط تيسلا للألعاب والترفيه في يونيو خلال المعرض التجاري السنوي لصناعة ألعاب الفيديو ، E3.

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ولم يكشف Musk عن تاريخ محدد، لكنه أكد أن ذلك سيكون جزءا من التحديث V10 القادم، بالإضافة إلى ألعاب مثل Cuphead وبوابات الوسائط المتعددة مثل YouTube و Netflix، سيؤدي التحديث أيضا إلى إدخال تحسينات على Autopilot و Smart Summon.

أشار Musk في تغريدة لاحقة إلى أن الإصدار الواسع لـ V10 يجب أن يكون جاهزا بنهاية أغسطس، بعد عام كامل تقريبا من آخر تحديث رئيسي تم إصداره في سبتمبر 2018.

وذكر أيضا أن “بعض” ميزات “المعلومات والترفيه” الجديدة التي تمت إضافتها في التحديث القادم قد تكون مرتبطة بحزمة الإنترنت “الاتصال المتميز” من Tesla.

في الوقت الحالي، يشتمل خيار 100 دولار / السنة على إمكانية الوصول إلى عرض القمر الصناعي وموسيقى البث في السيارة ومتصفح الويب، ولا تعرف الميزات الجديدة الأخرى التي سيتم تضمينها في الحزمة المميزة.