جوجل تشوق لهاتف Pixel 4 عبر فيديو ترويجي

نشرت شركة جوجل مقطع فيديو ترويجي جديد لهاتفها القادم (Pixel 4)، والذي من المتوقع أن تعلن عنه في وقت ما من هذا الخريف.

ويأتي مقطع الفيديو بعد أن نشرت الشركة Look internet, no hands. #Pixel4 Learn more https://t.co/PYY0AFcnyI pic.twitter.com/f9v51VbXWd — Made by Google (@madebygoogle) July 29, 2019 عبر حسابها الرسمي على تويتر في شهر يونيو كشفت من خلالها لأول مرة عن الهاتف.

وأوضحت جوجل من خلال مقطع الفيديو كيف يمكن للمستخدمين التحكم بالهاتف دون لمس الشاشة، وذلك باستخدام إيماءات اليد.

كما نشرت جوجل مقالة في مدونتها تكشف من خلالها كيفية عمل الميزة.

ويظهر مقطع الفيديو كيفية فك قفل هاتف (Pixel 4) من خلال النظر إليه، على غرار طريقة عمل (Face ID) من آبل على هواتف آيفون.

وعانت آليات فك القفل عبر التعرف على الوجه من عدم الأمان على هواتف أندرويد، الأمر الذي دفع المصنعين إلى اعتماد أجهزة قراءة بصمات الأصابع، لكن جوجل تقول: إن الميزة الجديدة أكثر أمانا الآن.

وقالت جوجل: تستخدم ميزة (Face Unlock) تقنية التعرف على الوجه التي تتم معالجتها على جهازك عبر رقاقة (Titan M)، بحيث لا تترك بيانات الصورة هاتفك أبداً، ولا يتم حفظها أو مشاركتها مع خدمات جوجل الأخرى.

ويُظهر الفيديو أيضًا مستخدمًا يتخطى الأغاني في تطبيق ما دون لمس الهاتف، مما يشير مرة أخرى إلى أن الكاميرا الأمامية أكثر تقدماً من المعتاد.

ويُطلق على الخيار اسم (Motion Sense)، ويستخدم تقنية رادار استشعار الحركة المسماة سولي (Soli)، المطورة بواسطة فريق التكنولوجيا المتقدمة والمشاريع من جوجل.

وتعمل (Soli) بشكل استباقي على تشغيل مستشعرات فتح الوجه، مما يجعل الميزة تعمل في أي اتجاه تقريبًا – حتى لو كنت تمسك بالهاتف رأسًا على عقب – ويمكن استخدامها في عمليات الدفع الآمنة والمصادقة أيضًا.

وقالت جوجل: سيكون (Pixel 4) أول جهاز يعمل مع (Soli)، حيث يشغل ميزات (Motion Sense) الجديدة الخاصة بنا للسماح لك بتخطي الأغاني وإسكات المكالمات الهاتفية عن طريق التلويح بيديك.

وأضافت “هذه القدرات ليست سوى البداية، ومثلما تتحسن هواتف بيكسل مع مرور الوقت، سيتطور (Motion Sense) أيضًا، وستتوفر ميزة (Motion Sense) في بعض البلدان المختارة”.

وشاركت جوجل صورة لجميع المستشعرات الموجودة في الجزء العلوي من الجهاز، والتي تتميز بثلاث مكونات مختلفة لميزة فتح الوجه، بما في ذلك العمق والأشعة تحت الحمراء و RGB، بحيث تعمل هذه المكونات معًا للسماح للمستخدم بإلغاء قفل (Pixel 4) عبر التعرف على الوجه.