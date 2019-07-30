تطبيق المطوف يحصل على خصائص ومميزات جديدة

كشفت شركة مدار البرمجة المطورة لتطبيق المطوف، وهو التطبيق الأول والأكثر أهمية في تطبيقات الحج والعمرة، عن الخصائص الجديدة في نسخة التطبيق الخاصة بموسم الحج لعام 1440 هجري.

وتقدم تطبيقات الحج والعمرة – في عالم أصبحت فيه الهواتف الذكية وسيلة هامة لتقديم الخدمات والمعرفة للمستخدمين في جميع المجالات – مساعدة كبيرة لزوار بيت الله الحرام وتعينهم في أداء مناسكهم وتلبية وتطبيق الكثير من شؤون هذه الشعائر الدينية.

ويعد تطبيق المطوف من أشهر التطبيقات الذكية في هذا الشأن، الأمر الذي يدفع الشركة إلى تطويره وتزويده بالكثير من الأدوات والمميزات التي تجعله الرفيق الذي لا غنى عنه في الحج.

ومن أهم هذه الخصائص والمميزات:

خدمة تعليم مناسك الحج:

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تجهيز المادة الشرعية للتطبيق من قبل خبراء شرعيين ثقات، مع عرض المناسك المختلفة (الإفراد – القران – التمتع) من خلال قائمة خاصة بكل نسك لتوضيحه بالتفصيل.

خدمة حالات الزحام:

خاصية حصرية يتم بها توضيح حالة الزحام وكثافة الحجاج في شعائر الحج الثلاث (الطواف – السعي – الجمرات)، مما يساعد الحاج على أداء المنسك بسهولة.

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خدمة التلقين الصوتي:

خاصية تمنح المستخدم الوقت لترديد الأدعية بعد سماعها.

خدمة ورد المحاسبة:

لتسهيل التذكير بالمناسك والخطوات الخاصة بكل فريضة، مع إمكانية إضافة عبادات من قبل المستخدم والتذكير بها صورة يومية.

خدمة رحلتي:

منتدى تفاعلي للحجاج والمعتمرين لنشر خواطرهم الإيمانية عن رحلة الحج والعمرة الخاصة بهم، مع إمكانية تبادل التعليقات والمناقشات.

خدمة دليل الحرم:

خاصية تقدم دليلاً للخدمات والمرافق بالحرم المكي بالاعتماد على خرائط الإرشاد الجغرافي الصادرة من قبل الرئاسة العامة للحرمين الشريفين.

خدمة أرشدني:

خدمة جديدة تهدف إلى مساعدة الحجاج وإرشادهم عبر الخرائط إلى أماكن إقامتهم والفنادق المتواجدين بها مهما كان موقعهم بالحرم.

خدمات أخرى:

الفوائد.

مواقيت الصلاة.

محول العملات.

المرشد الصوتي.

المفتي الصوتي.

خرائط وصور.

صحة.

البث المباشر لقنوات القرآن الكريم والسنة النبوية.

مرئيات وفيديوهات تعليمية وتوعوية.

آداب وأحكام زيارة المسجد النبوي.

أحكام الجنائز وآدابها.

ويمكن لضيوف الرحمن الاستمتاع بالعبادة مع تطبيق المطوف على هواتفهم المحمولة للتعرف على مناسك الحج والعمرة ليكون خير رفيق في رحلتهم إلى البيت العتيق.