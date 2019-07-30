شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم أخبار تكنولوجية شغلت العالم خلال 48 ساعة × 8 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حالة عدم تمكنك من متابعة أهم ما حدث فى عالم التكنولوجيا، نقدم لك جولة سريعة لأهم الأخبار التكنولوجية التى حدثت مؤخرا حول العالم، وفقا لما نشره موقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى..





أفادت شبكة CNN أن الرئيس دونالد ترامب يريد إسقاط عملية تقديم العطاءات لعقد البنتاجون بقيمة 10 مليارات دولار، والبدء من جديد فى استقبال أوراق الشركات التكنولوجية.





يمكن إجبار فيس بوك وجوجل على تسليم تفاصيل خوارزمياتهما فى دفعة تنظيمية تقنية جديدة مقدمة من استراليا، حيث انتهى تحقيق مدته 18 شهرا إلى أن هناك حاجة إلى منظم معزز يتمتع بصلاحياته للتدقيق فى كيفية عمل الشركات.





ذكر تقرير جديد أن موظفى شركة أبل الذين يعملون في سيري يسمعون تسجيلات الجنس وصفقات المخدرات والمعلومات الطبية الخاصة، ووفقا لصحيفة الجارديان، فإن الموظفين بالشركة يسمعون بانتظام المعلومات الطبية السرية، وصفقات المخدرات، وتسجيلات الأزواج الذين يمارسون الجنس.





أعاد الرئيس "دونالد ترامب" مخاوف الأمن القومى بشأن العلاقة بين جوجل والصين، وذلك بعد أيام قليلة من تصريح مسئول مجلس الوزراء بالبيت الأبيض علنا بأنه لا يوجد أى دليل على وجود علاقة عمل بين الشركة والصين تدعو للقلق، وذلك عن طريق تغريده له على تويتر قال فيها: "قد تكون أو لا، إذا كانت هناك مشكلة فسنتعرف عليها وأتمنى ألا يكون هناك علاقة بالفعل".

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انتقد ترامب طلب شركة أبل لإعفاء قطع غيار ماك برو من الصين من التعريفة الجمركية، قائلاً إنه يجب أن يعيد الإنتاج إلى الولايات المتحدة، وقامت Apple سابقًا بإنتاج جهاز Mac Pro في منشأة في تكساس، لكنها حولت الإنتاج مؤخرًا إلى الصين، وفقًا لتقارير من وول ستريت جورنال وبلومبرج.





تمكنت عائلة فى كوريا الجنوبية من شراء منزل بقيمة 8 ملايين دولار بفضل أرباح قناة ابنتهما "بورام" البالغة من العمر 6 سنوات الناجحة على اليوتيوب.

ووفقا لما نشره تقرير موقع "بيزنس إنسايدر"، "بورام" هى واحدة من العديد من نجوم "يوتيوب" للأطفال الذين يشاركون مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يلعبون بالألعاب ويخوضون المغامرات.





فى تغريدة لرئيس شركة تسلا "إيلون ماسك" أشار إلى أن خدمات البث واليوتيوب ستكون متوفرة فى شاشات عرض داخل سيارات تسلا قريبا.





جذبت شركة أبل الأنظار فى مارس الماضى بعد إعلانها عن خطط لتقديم بطاقة ائتمان، والتى تعرف بـApple Card، إلا أنه على مدار الأشهر الماضية لم تظهر الكثير من المعلومات عنها، لكن أحدث تقرير لوكالة بلومبرج كشف أن البطاقة ستطلق فى النصف الأول من شهر أغسطس.