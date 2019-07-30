شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: للمره الثالثة.. نجاح إطلاق مركبة Chandrayaan-2 الهندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الفضاء الهندية إن النشاط الثالث لإطلاق المركبة Chandrayaan-2 تم ​​بنجاح في الساعة 3:12 مساء يوم الاثنين.

نقلاً عن موقع Gadgets، قالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) إن مدار مركبة Chandrayaan-2 قد ارتفع إلى 276 x 71,792 كم عن طريق إطلاق المحركات على متن المركبة لمدة 989 ثانية، كما أنه من المقرر رفع المدار الرابع بين 2 إلى 3 مساء يوم 2 أغسطس.

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وقالت ISRO إنه من المقرر إدخال Chandrayaan-2 عبر القمر في 14 أغسطس، بعد ذلك، من المقرر أن تصل Chandrayaan-2 إلى القمر بحلول 20 أغسطس.

في 22 يوليو، تم وضع Chandrayaan-2 في مدار بيضاوي بطول 170 × 45،475 كيلومترًا بواسطة صاروخ الرفع الثقيل الهندسي.

وقالت وكالة الفضاء الهندية إن الأنشطة الرئيسية تشمل المناورات الأرضية، والإدخال عبر القمر، والمناورات المرتبطة بالقمر، وفصل فيكرام عن Chandrayaan-2 ، والهبوط على القطب الجنوبي للقمر.