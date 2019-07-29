القوة الضاربة في الأساطيل العسكرية .. ما الفرق بين المدمرة والفرقاطة ؟

الموجز

تتنوع القطع البحرية العسكرية العاملة في الأساطيل لأنواع مختلفة من السفن الحربية، التي تختلف في الشكل والحجم، وفقا لقدرات ومهام كل منها، وأبرزها المدمرات والفرقاطات.

وبحسب موقع سبوتنيك الروسي تعد المدمرات والفرقاطات من بين أكثر السفن الحربية انتشارا في الأساطيل الحربية، التي تملكها الجيوش الحديثة، لكن كل منهما يمتلك تصميما وقدرات خاصة، تؤهله لآداء دور محدد في الحروب البحرية، بحسب موقع "نيفل تكنولوجي".

أورد الموقع 15 معلومة، قال إنه يمكن الاعتماد عليها في التمييز بين المدمرات الحربية والفرقاطات، والتعرف على قدرات وتكلفة إنشاء كل منهما، إضافة دورها في حروب الأساطيل.

1- تتشابه السفينتين في أن كلاهما مخصص لمرافقة الأساطيل الضخمة وحمايتها من التهديدات الجوية والبرية ومن الغواصات.

2- بعض الأساطيل الأوروبية تختلف فيما بينها في تسمية المدمرات والفرقاطات بسبب تشابه المهام.

3- غالبية الأساطيل البحرية تمتلك فرقاطات، بينما لا تمتلك المدمرات إلا 13 دولة في العالم.

4- تمتلك الصين أكبر قوة فرقاطات في العالم بـ52 فرقاطة، بينما تحتل أمريكا المرتبة الأولى في قوة المدمرات بـ68 مدمرة.

5- تقول بعض الدول مثل (إسبانيا وألمانيا) أنها لا تملك مدمرات، لكن قدرات الفرقاطات في أسطولها تكافئ المدمرات في دول أخرى.

6- يوجد نوعين من المدمرات صغيرة مثل "تايب 45" البريطانية، والمشروع 956 سفرمني الروسية.

7- تكون أبعاد المدمرات الصغيرة 150 مترا (طول) وعرضها (17 - 18) مترا، ووزنها 8 آلاف طن.

7- المدمرة الأمريكية "زوموالت" تعد مثالا للمدمرات الضخمة.

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8- طولها 190 مترا، وعرضها 24.6 مترا، ويصل وزنها إلى 16 ألف طن.

9- تكون الفرقاطات أصغر حجما من المدمرات ويتراوح طولها بين 130 إلى 150 مترا، بينما يكون عرضها مشابها لعرض المدمرات.

10- يسمح حجم المدمرات بتجهيزها بقوة نيرانية كبيرة، إضافة إلى تجهيزها برادارات ضخمة، وهو ما يجعلها أكثر قدرة على حماية الأساطيل البحرية، خاصة حاملات الطائرات.

11- تمتلك الفرقاطات قوة نيرانية أقل ويتم استخدامها في مرافقة مجموعات بحرية صغيرة أو حماية خطوط الملاحة البحرية.

12- تكون المدمرات أسرع من الفرقاطات بصورة عامة، لكن النسخ الجديدة من النوعين، لا تجعل هناك فروق كبيرة بينهما بالنسبة لمتوسط السرعة 31 عقدة (61 كم / الساعة).

13- تمتلك كلا السفينتين وسائل حرب إلكترونية وتسليح متطور لكن الفرقاطات أٌقل قدرة في مواجهة الهجمات الجوية مقارنة بالمدمرات.

14- تصل تكلفة أغلى مدمرة في العالم (زوموالت) الأمريكية إلى 4.2 مليار دولار.

15- تكلفة الفرقاطة البريطانية (تايب 45) تصل لمليار دولار، ولا تتجاوز تكلفة الفرقاطة الألمانية "زاكسن" 800 مليون دولار.

وبحسب ويكيبيديا تمتلك مصر نحو 15 فرقاطة عسكرية وقوة ضاربة بحاملتي الطائرات ميسترال بالإضافة للغواصات ولنشات الصواريخ وغيرها من القطع البحرية الحربية الهامة التي انضمت مؤخراً للقوات البحرية المصرية .