شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن صورة مذهلة للبرق يضرب قمة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد العواصف البرقية أحداثًا فلكية مذهلة، ولكن كانت العاصفة الأخيرة فى جواتيمالا أكثر إثارة للإعجاب من المعتاد، حيث شهدت العاصفة، التى وقعت فى سماء أنتيجوا، صاعقة تضرب قمة بركان "فولكان دى أجوا"، وقد التقط المصور "سيرجو مونتوفار" صورة لا تصدق لهذا الحدث، والذى قامت وكالة ناسا بعرضه كصورة فلكية لليوم.

وبحسب موقع mirror البريطانى، فكتبت ناسا: "فى الصورة يضرب البرق هوائيات الاتصالات بالقرب من قمة فولكان دى أغوا (بركان الماء) فى جواتيمالا"، وعلى الرغم من حدوث حوالى 6000 مرة فى كل دقيقة، بشكل مثير للدهشة، لا يزال العلماء غير متيقنين بشأن تفاصيل سبب البرق.

Advertisements

وأوضحت ناسا: "لا يزال يجرى البحث فى تفاصيل الأسباب التى تسبب البرق، ولكن من المعروف أنه داخل بعض السحب، تتسبب عمليات التحديث الداخلية فى تصادمات بين الجليد والثلوج التى تفصل ببطء الشحنات بين قمم السحب وقيعانه، وتؤدى التصريفات الكهربائية السريعة التى يتم إنتاجها قريباً ينتج عنها البرق".

وينشئ معظم البرق خطًا متعرجًا فى السماء، مما يؤدى إلى تسخين عمود رقيق من الهواء إلى درجات حرارة تقارب ثلاثة أضعاف درجة حرارة سطح الشمس، ولا تعد هذه هى المرة الأولى التى تظهر فيها ناسا صورة لبركان كصورة فلكية اليوم.