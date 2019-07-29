شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 30 أغسطس موعد وصول لعبة "بلير ويتش" للهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لمحبى ألعاب الرعب، من المقرر أن تصل لعبة "بلير الساحرة" الشهر المقبل تحديدا يوم 30 أغسطس، وذلك وفقا لما نشره موقع "انجادجيت".

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وفى تسجيل فيديو لا تزيد مدته عن دقيقة ونصف، لخص فريق "بلوبير" المطور للعبة فكرتها، لاستعراض كيفية ستبدو الغابات والمنازل المسكونة والوحوش فى اللعبة، كما قدم الفريق فكرة أفضل عن بعض التفاصيل.

ويذكر أن فريق "بلوبير" قد أعلن عن اللعبة فى مؤتمر Microsoft E3 فى يونيو الماضى، واليوم تم تحديد الذى ستصل فيه "بلير الساحرة" فى 30 أغسطس القادم.



