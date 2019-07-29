تكنولوجيا: Realme تعلن عن بدء مجموعة إختبار لمشروع جديد يعرف بمشروع X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Realme إعلان تشويقي جديد للإعلان عن تكوين مجموعة إختبارية جديدة من المستخدمين لمشروع X، على أن يمتلك المرشحين للإنضمام لهذه المجموعة هاتف Realme 3 Pro.

يبدو أن شركة Realme في طريقها لإطلاق برمجيات جديدة هامة في الهواتف الذكية، حيث أطلقت مشروع جديد يعرف بمشروع X، كما بدأت في جمع فريق لتجربة التقنية الجديدة وتحسين آداءها.

ومن المقرر أن يتمتع المستخدمين في هذا المشروع بخبرة في تجربة الإصدارات التجريبية من البرامج وتسجيل الأخطاء التي يتم رصدها، كما تشترط الشركة إمتلاك المشتركين في المشروع لهاتف Realme 3 Pro، على أن تسجل الأخطاء التي يتم رصدها في المشروع باللغة الإنجليزية.

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وتشير التوقعات إلى أن شركة Realme تعمل على تحديث Android Q القادم وتحسين الآداء في هواتفها الذكية مع واجهة مستخدم جديدة ومستقلة عن واجهة ColorOS الخاصة بشركة Oppo.

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