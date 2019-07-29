طيار روسي يحقق أخطر ما يمكن تنفيذه بمقاتلة .. صور المشهد من كابينة القيادة

الموجز

يعد الإستعراض الجوي بالمقاتلات من أكثر الإستعراضات شيوعاً في التدريبات العسكرية والتي تظهر مدى تحكم الطيار بالمقاتلة التي يطير بها .

كما يعد السباق بأعلى سرعة على ارتفاع بضعة أمتار فقط عن مستوى الأرض فنا مميزا بالنسبة للطيارين.

وفي الوقت نفسه، تعد هذه المناورة جزء من البرنامج التدريبي، لأنها تجعل كل من الطائرات والمروحيات أقل عرضة لأنظمة الدفاع الجوي.

ويظهر في مقطع الفيديو من قمرة الطيار الروسي كيف تهبط الطائرة نحو طريق ريفي حتى يبدو أنها تطير على بعد أمتار قليلة فوق سطح الأرض.