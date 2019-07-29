شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. سقوط محطة ساليوت 6 الفضائية على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع سبيس الأمريكي، أنه يوم في 29 يوليو 1982 سقطت محطة الفضاء ساليوت 6 من الفضاء، واحترقت بأمان في الغلاف الجوي للأرض.

كانت ساليوت 6 هي المحطة الفضائية الثامنة التي أنشأها الاتحاد السوفيتي لبرنامج ساليوت، حيث قضت ما يقرب من خمس سنوات في المدار وحصلت على دعم من خمس بعثات رواد فضاء مختلفة.

Advertisements

وأثناء وجود رواد الفضاء على متن مركبة الفضاء ساليوت 6، قاموا بملاحظات فلكية ودرسوا آثار رحلة الفضاء على جسم الإنسان.

على الرغم من أن محطة الفضاء القديمة كانت لا تزال تعمل بكامل طاقتها، إلا أن مشكلة العفن في مقر الطاقم دفعت السوفييت إلى ترك مختبر المدار، وأرسلوها عن قصد نحو الأرض، لتحترق في الجو قبل أن تصل إلى الأرض.