شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطأ بـ "لينكد إن" يسمح لأى شخص بالتقدم لشغل منصب الرئيس التنفيذى لجوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن وجود خطأ فى منصة LinkedIn سمح لأى شخص بالتقدم لشغل منصب الرئيس التنفيذى لجوجل، حيث كان الخطأ يسمح للمستخدمين بنشر أى قائمة وظائف على صفحات الشركة دون الحصول على إذن أو تصريح.

ووفقًا لتقرير صادر عن The Next Web فكان الباحث المقيم فى هولندا، ميشيل رايندرز، هو الذى اكتشف الخلل وأبلغ شبكة التواصل الاجتماعى المهنية LinkedIn المملوكة لشركة مايكروسوفت، وقد سمح هذا الخطأ للمستخدمين بنشر وظيفة "غير رسمية" على صفحة أعمال LinkedIn لأى شركة.

من جهتها أكدت منصة LinkedIn، فى بيان لها، أنه قد تم إصلاح الخلل ولن تكون هناك أية مشكلات مثل هذه بعد الآن، وقالت الشركة فى بيانها: "سبب هذه المشكلة هو خلل فى تجربة الوظائف عبر الإنترنت التى أتاحت للأعضاء تعديل وظائف الشركة، وتم حل المشكلة الآن، حيث إن التعيينات الوظيفية الاحتيالية تشكل انتهاكًا واضحًا لشروط الخدمة الخاصة بنا".