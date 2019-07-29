تكنولوجيا: أورنچ مصر شريك رئيسي فى المؤتمر الدولى للتصنيع الرقمي Fab 15 بالتعاون مع "فاب لاب مصر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النسخة الخامسة عشر من المؤتمر العالمي تُقام في القاهرة والجونة على مدار 8 أيام في الفترة من 28 يوليو إلى 4 أغسطس 2019

تشارك شركة اورنچ مصر الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، الدورة الخامسة عشر من المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي Fab 15، بالتعاون مع "فاب لاب مصر"، في مدينتي القاهرة والجونة على مدار 8 أيام في الفترة من 28 يوليو إلى 4 أغسطس.

ويمثل المؤتمر المحفل السنوي لمجتمع "فاب لاب" العالمي، وينعقد لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد فوز مصر بحق التنظيم عقب منافسة مع 4 دول هي كندا والصين والإمارات ورواندا.

وتأتي شراكة اورنچ مصر للحدث الدولي في إطار دعمها الدائم لمجتمع المُصنعين. كما ساهمت اورنچ في نشر ثقافة التصنيع في عدة محافظات في صعيد مصر ( الزقازيق – الاسماعيلية – المنصورة – اسيوط – اسوان) عن طريق إنشاء خمسة معامل بالتعاون مع "فاب لاب مصر" وتوفير الاجهزة والتدريبات اللازمة لمساعدة الشباب المصري الذي لا يحتاج سوى الفرصة والمناخ المناسب لتنفيذ أفكاره الإبداعية.

ويضم مجتمع فاب لاب العالمي شبكة دولية من المختبرات ومعامل الابتكار والتصنيع تتجاوز الـ 1600 معمل، وهي عبارة عن ورش مصغرة ومتطورة غير هادفة للربح، ومزودة بأحدث مرافق التصنيع وهي مفتوحة لجميع أفراد المجتمع ممن يمتلكون أفكارا صناعية يحلمون بتطبيقها، كما تعمل على تعزيز مهارات التصنيع الرقمي لدى الطلاب والمصنعين الناشئين ورواد الأعمال.

وتنعقد الدورة الخامسة عشر من المؤتمر تحت شعار "الاستقلال الجماعي" بحضور أكثر من 1000 فرد من معامل التصنيع الرقمي العالمية، وستركز هذه الدورة على دعم قدرات المجتمع على العمل التعاوني من خلال تبادل الآراء و الخبرات لحل المشكلات التى تواجهه، إلى جانب دعم رواد الأعمال و الشركات الناشئة مع إشراك فئات المجتمع التي تمتلك أفكارا فريدة للصناعة ولا يملكون القدرة العملية على تنفيذها.

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ومن المقرر أيضا مشاركة العديد من أقطاب الصناعة الرقمية ورجال الأعمال جنبا إلى جنب مع رواد الأعمال وممثلين عن الفئات الأكثر حاجة للرعاية في المجتمعات مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تحقيق نجاح اقتصادي اجتماعي مستدام، وإتاحة الفرصة لتكوين تحالفات استراتيجية تدعم تكنولوجيا التصنيع الرقمي والاستفادة من الفرص الهائلة التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة ."Industry 4.0"

وستشهد الفترة من 28 يوليو إلى 2 أغسطس في مدينة الجونة الساحلية، حلقات نقاش ومحادثات وورش عمل عملية حول مبادئ وتطبيقات التصنيع الرقمي، وعقب ذلك سيقام الاحتفال الختامي يوم 3 أغسطس فى مصر بالجريك كامبس (الحرم اليوناني) فى الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة.

وبهذه المناسبة، قالت هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة و المسئولية المجتمعية باورنچ مصر: "نحن فخورون في اورنچ مصر برعاية حدث دولي بهذا الحجم يعد المحفل الأبرز للمهتمين بالتصنيع الرقمي ومعدات الابتكار الحديثة، ويقدم فرصا واسعة أمام المبتكرين المصريين من أجل صقل مهاراتهم واكتساب العديد من الخبرات عبر التواصل مع نظرائهم من جميع أنحاء العالم".

وتابعت: "المستقبل للتصنيع الرقمي ونحن في اورنچ مصر حريصون بشدة على الاستعداد للمستقبل وما سيجلبه لنا من معدات وابتكارات متطورة.. نعمل على تحقيق هذه الرؤية في جميع المجالات من الاتصالات وما يتعلق بها وحتى كل القطاعات الأخرى".

وأضافت: "معامل التصنيع الرقمي توفر بيئة فريدة لتعزيز الابتكار وهو ما يحتاجه شبابنا من رواد الأعمال واصحاب الأفكار الطموحة، واورنچ مصر عملت بالفعل على دعم ونشر معامل التصنيع الرقمي في جميع أنحاء الجمهورية عبر افتتاح العديد منها بالمحافظات".

جدير بالذكر أن معامل فاب لاب تعمل على تحويل أفكار المصنعين الناشئين والمبتكرين والمخترعين الحقيقيين إلى نماذج أولية من خلال ورش متخصصة تضم معدات تصنيع حديثة وإلكترونيات متطورة وبرمجيات فائقة مفتوحة المصدر.