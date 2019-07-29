شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قابلة للطى وشحن سريع و3 كاميرات..مزايا قادمة للهواتف قبل انتهاء 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل عام يصبح سوق الهواتف الذكية المتميزة أكثر تنافسية، وتتواصل كل من المبيعات والإيرادات في زيادة كل عام، وحتى الآن لا تظهر أي علامات على التباطؤ، ومن أجل جذب عملاء جدد إلى علاماتهم التجارية، يعمل المصنعون بجد على بعض الميزات الجديدة والمثيرة، وفيما يلى أبرز المزايا والتحديثات المتوقع أن نراها في الهواتف التى سيتم إطلاقها خلال الأشهر المقبلة، وذلك وفقا للتسريبات التى ظهرت حتى الآن.

دعم شبكات الـ 5G

تتنافس الشركات الكبرى من أجل توفير ميزة دعم شبكات الجيل الخامس 5G في هواتفها المقبلة، ولأن تلك التكنولوجيا تحتاج إلى قدرات فائقة، فتلك الميزة لن تكون متوفرة على أغلب الهواتف، والشركات الكبرى فقط هى من ستسبق وتوفرها لمستخدميها، وتعمل شركات إنتاج الرقائق مثل إنتل وكوالكوم لتوفير تلك الميزة لشركات صناعة الهواتف الذكية، ومن المتوقع أن توفر شبكات الجيل الخامس سرعات وإمكانيات غير مسبوقة.

الكاميرا الثلاثية

أوضحت التسريبات الخاصة بألب الهواتف الذكية التى سيتم طرحها خلال الأشهر القليلة المقبلة، أن الكاميرا الثلاثية أصبحت اتجاه سائد لدى أغلب الشركات، إذ من المقرر أن تكون الهواتف المقبلة مزودة بكاميرا ثلاثية تتمتع بقدرات وإمكانيات مختلفة تعطى للمستخدم القدرة على التقاط صوراحترافية وعالية الجودة في ظروف مختلفة، وسيكون كلا من أبل آيفون 11 وجلاكسى نوت 10 من أبرز الهواتف التي ستحمل على ظهرها كاميرا ثلاثية.

تغيرات في التصميم

العام الماضى كانت الهواتف الذكية متشابهه بشكل كبير، سواء من الجهة الأمامية أو الخلفية، ولكن الهواتف المقبلة ستشهد بعض التغيرات في الشكل الخارجى، إذ تشير التسريبات إلى أن أبل ستغير تصميم هاتفها من الجهة الخلفية لكى يستوعب ثلاث كاميرات داخل مربع جانبي بارز، أما هاتف جوجل المقبل سيضم تصميم مختلف من الجهة الأمامية، ووفقا للتسريبات سيأتى مع شريط أمامى يضم ميزة FACE ID ومستشعرات الكاميرا ومزايا أخرى، وبعض الهواتف ستضع الكاميرات بشكل مستطيل في الخلف.

مزايا مقاومة المياه والكسر

كانت ميزة مقاومة المياه من أبرز ما وفرته الشركات في الهواتف الذكية خلال الفترة الماضية، ولكن هذه الميزة سيتم تطويرها بشكل أفضل لحماية الهاتف بشكل كامل من المياه حتى إذا بقى فيها لفترة طويلة وعلى بعض كبير، وليس هذا فقط بل أن شركات مثل أبل كانت تختبر نوع متطور من الزجاج غير قابل للكسر عن التعرض للصدمات الكبيرة، وهي ميزة كان ينتظرها المستخدمون بشكل كبير، خاصة مع تحول الهواتف ليصبح لها جسم زجاجي يدعم ميزة الشحن اللاسلكى.

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الشحن السريع

سرعة نفاذ البطارية كانت ولا تزال واحدة من أبرز المشكلات التى تواجه مستخدمى الهواتف الذكية حول العالم، وهو ما دفع الشركات الكبرى للبحث عن تقنيات جديدة من شأنها تطوير أداء البطارية لتبقى لفترة أطول في ظل المزايا الحديثة التى يوفرها الهاتف، بالإضافة إلى مزايا أخرى للشحن السريع، وبالفعل أصبح هناك إمكانية لشحن الأجهزة بسرعة أكبر، وتلك الإمكانية سيتم تطويرها بشكل أكثر خلال الفترة المقبلة ليتم شحن الهاتف خلال دقائق.

هواتف قابلة للطى

بجانب الهواتف ذات التصميم التقليدى تستعد بعض الشركات إلى إطلاق نسخ مختلفة بتصميمات قابلة للطى، وهو اتجاه من المتوقع أن يكون سائد خلال الفترة المقبلة في عالم الهواتف الذكية، وتوفر الهواتف القابلة للطى إمكانيات أعلى من غيرها، إذ تعمل بوظيفة التابلت والهاتف معا، بالإضافة لتوفير شاشة كبيرة الحجم وإمكانيات أعلى، وعلى الرغم من التخوفات من تعرض تلك الأجهزة للكسر، فالشركات تعد المستخدمين بتجربة مميزة.