ZTE تسجل براءة إختراع لهاتف ذكي يضم كاميرا أمامية مزدوجة وشاشة قابلة للسحب

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فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، قدمت شركة ZTE براءة إختراع لهاتف ذكي يضم ثقبين على مستوى الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة. والآن، قدمت الشركة الصينية هذه براءة إختراع أخرى لهاتف ذكي يمتاز بشاشة قابلة للسحب على غرار الهاتفين Honor Magic 2 و Xiaomi Mi Mix 3 للوصول إلى الكاميرا الأمامية المزدوجة.
لا تحتوي الواجهة الأمامية للهاتف على أي كاميرات، فهذه الأخيرة لا تظهر إلا عندما يتم سحب الشاشة إلى الأسفل. ومن خلال سحب هذه الشاشة للأعلى يظهر ما يبدو وكأنه مكبر للصوت. ربما مجال لبعض عناصر التحكم الإضافية؟
وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية للهاتف المجسد في براءة الإختراع، فهي تضم كاميرا مزدوجة بوضعية عمودية في الزاوية العلوية اليسرى مع وجود فلاش LED أسفلها مباشرة. ويوجد أيضًا مستشعر بصمات الأصابع بيضاوي الشكل في الوسط. وعلاوة على ذلك، تكشف لنا براءة الإختراع كذلك أن الهاتف يضم أزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل على جانبه الأيمن وفتحة لشريحة الإتصال SIM على اليسار. وفي الأعلى يوجد منفذ للسماعات، في حين يتواجد منفذ USB Type-C والميكروفون في الأسفل.
يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة ZTE ستعمل على جعل هذا الهاتف حقيقة واقعة، أو ما إذا كان سيبقى حبرًا على ورق.
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