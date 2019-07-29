جوجل تؤكد لنا قدوم Google Pixel 4 مع Motion Sense و Face Unlock

فاطمة أيت طالب - دبي -

تحدثت لنا شركة جوجل اليوم عن إثنتين من الميزات الأساسية التي ستجلبها إلينا مع الهاتف Google Pixel 4. في الواقع، لقد أكدت لنا الشركة اليوم أن هاتفها الرائد المقبل سيأتي مع رادار مُستشعر للحركة يعمل على تشغيل ميزة تُدعى Motion Sense. وكما هو متوقع، فسوف يأتي الهاتف Google Pixel 4 كذلك مع خاصية فتح الشاشة عن طريق الوجه، ولكنها ستكون أكثر أمانًا وتقدمًا من خاصية الفتح عن طريق الوجه التي توفرها الكثير من هواتف الأندرويد اليوم.

يعمل فريق المشاريع والتكنولوجيات المتقدمة في شركة جوجل على مشروع الرادار المُستشعر للحركة ” Project Soli ” على مدار السنوات الخمس الماضية. إنه عبارة عن نسخة مصغرة من رادار إستشعار الحركة التقليدي. سيتم تضمين هذا الرادار الجديد في الجزء العلوي من الهاتف Google Pixel 4 لإستشعار الحركة حول الهاتف.

سيتيح هذا الرادار تفعيل ميزات Motion Sense على الجهاز، مما يتيح للمستخدمين تخطي الأغاني والإشعارات وكتم المكالمات الصوتية والمزيد من الوظائف الأخرى من خلال القيام بإيماءات باليد حول الهاتف. هذه القدرات سوف تتحسن مع مرور الوقت. وتشير شركة جوجل إلى أن Motion Sense ستكون متاحة في بعض البلدان فقط حيث يتم بيع هواتف Google Pixel بشكل رسمي.

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خاصية فتح الشاشة عن طريق الوجه في الهاتف Google Pixel 4 لن تستخدم الكاميرا الأمامية كما هو الحال في هواتف الأندرويد الأخرى. عندما يصل المستخدمون إلى أجهزتهم، سيقوم الرادار Project Soli بشكل إستباقي بتفعيل المستشعرات الضرورة لعمل هذه الميزة وإذا تم التعرف على المستخدم، فسوف يتم فتح قفل الهاتف على الفور. تقول شركة جوجل بأن هذه الميزة ستعمل في أي إتجاه تقريبًا، حتى لو تم تعليق الهاتف رأسًا على عقب.

فيما يتعلق بالخصوصية، تقول شركة جوجل أن خاصية فتح قفل الشاشة عن طريق الوجه تقوم بمعالجة البيانات على الجهاز نفسه ولا يتم رفع بيانات الصورة إلى أي مكان. لا يتم حفظ الصور التي يتم إستخدامها لفتح قفل شاشة الهاتف أو مشاركتها مع خدمات جوجل الأخرى. سوف تتحدث الشركة أكثر عن هذه الميزات في حدث الإعلان الرسمي عن هواتف Google Pixel 4 الجديدة المُتوقع عقده في شهر أكتوبر المقبل.