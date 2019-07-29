إتش بي تعلن عن الموجة التالية من ابتكارات الطباعة المكتبية

أعلنت شركة إتش بي الرائدة في مجال الطابعات عن الموجة التالية من ابتكارات الطباعة المكتبية التي تمكن الشركاء من الاندماج بسهولة في أماكن العمل الحديثة.

وقال ناريانان فينكاتارامان، المدير العام في إتش بي: نواصل الريادة والابتكار في المنتجات والحلول لشركائنا، وتشهد محفظتنا القوية تطوراً ملحوظاً يمكنها من تقديم ما تحتاجه الشركات اليوم وفي المستقبل.

حلول وخدمات أكثر ذكاءً

في قلب الإعلان عن الابتكارات الجديدة من إتش بي، توجد مجموعة من الحلول والخدمات المطورة التي تعمل على تحسين تجربة العملاء.

تطبيقات JetAdvantage

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مجموعة أدوات سهلة الاستخدام لإنشاء ونشر المستندات المعتمدة على السحابة، وتتيح تطبيقات JetAdvantage لتجار التجزئة المعتمدين من إتش بي تخصيص كيفية دعم HP MFP لأحد المستخدمين من خلال توفير مجموعة مخصصة من الخدمات المتوافقة مع طريقتهم الخاصة في العمل، مما يوفر على الشركات الوقت والمال من خلال جعل المعلومات الورقية سهلة التعامل مثل البيانات الرقمية.

وتتقدم إتش بي على المسار الصحيح لتوفير أوسع مجموعة متكاملة لدعم سير العمل مع 35 تطبيقًا و 200 شريك تطوير.

خدمات الأجهزة الذكية SDS

تعمل تقنية HP SDS القائمة على السحابة، على تقليل تكاليف الخدمة بشكل كبير، وزيادة وقت تشغيل الأجهزة إلى أقصى حد، وتوفر خدمة استثنائية لملايين الأجهزة في جميع أنحاء العالم.

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وسجل الشركاء الذين اعتمدوا حلول SDS انخفاضاً في متوسط تكلفة الخدمة بنسبة 15 في المئة، ويمكن لتقنية SDS حل بعض المشكلات عن بعد ودعم الخدمات التقنية باستخدام المعلومات لتحقيق معدلات أعلى في إصلاح الزيارة الأولى بنسبة 5 إلى 10 في المئة، وغالبًا ما يصل معدل إصلاح المشاكل من الزيارة الأولى إلى 95 في المئة.

ويمكن الآن لتقنية SDS التنبؤ بالمشكلات التي تتعلق بالمكونات الرئيسية قبل حدوثها مباشرةً، مما يمنح المستخدم فرصة إجراء الصيانة قبل توقف الجهاز، ما يعني تمتع المستخدمين بتجربة طباعة سلسة ومستمرة دون أعطال.

رائدة في أمن الطباعة

تتزايد اشتراطات العملاء المتعلقة بأمان الطباعة في طلباتهم للمعلومات وعروض الأسعار، وهو مجال تمنح فيه ريادة إتش بي في الحلول الأمنية والخدمات المستقلة للشركاء ميزة كبيرة، حيث إن إتش بي هي شركة الطباعة الوحيدة التي تفي بمتطلبات NIST للمرونة السيبرانية، ولديها برنامج Bug Bounty ونظام مراقبة البرامج الضارة الواردة والصادرة المدمج مع إمكانيات المعالجة الذاتية.

إتش بي هي المزود الوحيد للطباعة مع البرامج الثابتة وبرامج SD-PAC المعتمدة مع أفضل ممارسات دورة حياة تطوير البرامج القوية والآمنة المدمجة في تصميم الحلول وتطويرها واختبارها، وتشمل الشهادة برامج HP FutureSmart، وبرنامج HP JetAdvantage Security Manager، و HP Access Control، و HP JetAdvantage SecurePrint، و HP JetAdvantage Insights.

توسيع التزام إتش بي بأدوات التدريب وإصدار الشهادات وأدوات البيع التي تركز على الشركاء، وتوسع إتش بي الآن أدوات البيع لتقييم نقاط النهاية للعملاء بسهولة، ووضع المقترحات وبناء ممارسات الأمان المدرة للدخل، وقدمت إتش بي تدريبات أمنية لأكثر من 700 شريك حتى الآن.

محفظة أقوى من الطابعات متعددة الوظائف:

تمتلك إتش بي اليوم مجموعة من أقوى الطابعات متعددة الوظائف وآلات النسخ في القطاع، وهي محفظة تركز على خفض وقت المستخدمين لإدارة حلول الإنتاجية ونشرها.

تنشيط حزمة A4:

طابعات الفئة 400 المحدثة والتي تتميز بأفضل مستويات الأمان في فئتها من خلال برامج SOL الجديدة وأفضل بصمة كربونية في فئتها، لتحقق توفيرًا بنسبة 18 إلى 22 في المئة في الطاقة مع الحبر الجديد مقارنة بالسابق.

طابعات الفئة 500 تقدم كفاءة أعلى في الطاقة بنسبة 30 في المئة أعلى من سابقتها.

تتميز طابعات الفئة 600 بتحسينات هي الأولى من نوعها في القطاع، والتي من شأنها تمكين شركائنا من زيادة هامش خدماتهم: التحكم في الوصول إلى مستودع الحبر، أو تأمين مستودعات مسحوق الحبر، ليضمن استخدام جميع الأحبار قبل استبدال المستودع. يمكن لأجهزة الاستشعار التنبؤية المدمجة مع التحكم في الوصول إلى مستودع الحبر، أن توفر للشركاء زيادة بنسبة 12 في المئة في تكاليف الخدمة مؤشر ثابت لتحديد حجم الأوراق داخل أدراج الطابعة، وهو ما يساعد على تقليل طلب الشركاء للصيانة وازدحام الأوراق داخل الطابعة بنسبة 25 في المئة. انضمت طابعة HP EcoSmart LaserJet الجديدة إلى حافظة طابعات إتش بي التي تأخذ التأثير البيئي في الاعتبار، وهي طابعة LaserJet الأكثر كفاءة في العالم بأقل استهلاك للطاقة، حيث تصل نسبة كفاءة استهلاك الطاقة إلى 29 في المئة أكثر من سابقتها، ومستودع حبر HP EcoSmart الأسود للحصول على درجات حرارة منخفضة للذوبان واستهلاك أقل للطاقة، وستصبح هذه الميزة متاحة في طابعات الليزر أحادية اللون فئة 400 و 500.



حافظة محدثة وموسعة لطابعات LaserJet قياس A3

مجموعة طابعات LaserJet 700 و 800 موسعة مع إصدارات جديدة مصممة لعملاء SMB، والتي تتميز بأقوى درجات أمان للطباعة في القطاع للمساعدة في حماية أجهزة العميل وبياناته ومستنداته. تعد طابعات LaserJet A3 الجديدة، بإصداريها Enterprise والإصدارات التعاقدية المدارة (M751 و E75245)، أول طابعات LaserJet A3 أحادية الوظيفة التي تتميز بتقنية مسحوق الحبر JetIntelligence الموفرة للطاقة. ميزات في برامج التشغيل المحسنة تنضم إلى المجموعة المتنامية من أجهزتنا ومعالجة مشكلات سوق ماكينات النسخ، بما في ذلك حصص المستخدمين الفردية للمحاسبة الوظيفية المضمنة وميزات النسخ المتقدمة واستنساخ التكوين لتبسيط عمليات تثبيت الطابعات.



التوفر

تتوفر الفئات HP A4 EcoSmart LaserJet 500 و 600 الجديدة والفئات A3 LaserJet 700 و 800 الموسعة والفئة المحدثة من A4 400 من خلال شركاء القنوات المعتمدين، أو مباشرةً من خلال إتش بي.