شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهاتف الذكى بديل لرخصة القيادة فى إسبانيا بحلول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الهاتف الذكى بديلا عن مختلف الأجهزة الأخرى فى الآونة الأخيرة، حيث أصبح بديلا للكاميرات والساعات والمنبه وحتى جدول الأعمال، وسيصبح أيضا بديلا لـ"رخصة القيادة فى إسبانيا".

ووفقا لصحيفة "الاسبانيول" الإسبانية فإن إسبانيا تعمل على تطور الهاتف المحمول الذكى حتى يستبدل رخصة القيادة ، مشيرة إلى أنها ستقوم بتطوير تطبيق جديد للهاتف المحمول يسمح بجميع الإجراءات المتعلقة برخصة القيادة والسيارة، وذلك بحلول 2020.

Advertisements



التطبيق المستقبلى فى اسبانيا

ولكن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه سيتيح حمل رخصة القيادة الخاصة بأى شخص على الجهاز نفسه ، دون الحاجة إلى حمل المستند الفعلى، وفى إسبانيا وبعض الدول الآخرى، رخصة القيادة يعتبر تعريف بالهوية الشخصية ولذلك فلا يحتاج أى شخص لحمل "الهوية الشخصية له".

وأكدت الصحيفة أن هذا الإصدار الديجيتال سيكون قانونيا بالكامل ولن يكون من الضرورى أيضا المستند الفعلى .