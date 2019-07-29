شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعطل منصة Slack لدى آلاف المستخدمين حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعطلت خدمة Slack لدى عشرات الآلاف من المستخدمين فى جميع أنحاء العالم، حيث أصبح من الصعب إرسال واستقبال الرسائل.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى فقد اعترفت Slack بالمشكلة منذ وقت قليل، وذكرت الشركة أن بعض مساحات العمل قد تواجه مشكلات فى إرسال الرسائل وتحميلها، وأضافت أن فريق سلاك يحقق الآن فى المشكلة، وأنهم سيقوموا بتحديث المنشور عندما يكون لديهم تحديث للمشاركة.

يذكر أن Slack هى خدمة سحابية ضمن مجموعة ملكية فريق التعاون الأدوات و الخدمات التى تأسست من قبل ستيوارت باترفيلد، وقد بدأ كأداة داخلية تستخدم من قبل شركته، Slack Technologies فى مرحة تطوير Glitch، وهى لعبة انترنت غير موجودة فى الوقت الحالى، وهو يمتلك العديد من المميزات مثل غرف المحادثة المحددة بموضوع والمجموعات الخاصة والرسائل الخاصة، كذلك فإن كل المحتوى داخل سلاك قابل للبحث من ملفات ورسائل واشخاص.