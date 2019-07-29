شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن "قرش" روبوت خلال معرض للتكنولوجيا العسكرية الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم الكشف عن سمكة قرش آلية إلكترونية زاحفة مصممة للقيام بمهام المراقبة والاستطلاع فى معرض تجارى عسكرى فى الصين، ويأتى الروبوت الجديد فى الحجم الطبيعى، وتم وصفه بأنه ملفت للنظر للغاية بعد رؤيته يسبح فى خزان فى مركز الصين الوطنى للمؤتمرات فى بكين.





وبحسب موقع metro البريطانى فتم الكشف عن الوحش المعدنى جنبًا إلى جنب مع المعدات العسكرية المتطورة، بما فى ذلك الطائرات بدون طيار القاتلة المسلحة بالبنادق والصواريخ، حيث لدى الصين تاريخ فى استخدام طائرات بدون طيار متخفية كحيوانات للتجسس إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان الجيش قد استخدم هذا القرش قبل ذلك للتطفل على أعدائه.

يذكر أنه فى عام 2018 أطلقت الصين "طيور التجسس" فوق منطقة شينجيانج الويجورية المتمتعة بالحكم الذاتى، وقد صمم العلماء أيضًا فى السابق أسماكًا روبوتية صغيرة مزودة بكاميرات وصغيرة بما يكفى للسباحة فى المساحات الصغيرة.