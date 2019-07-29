تكنولوجيا: هاتف GALAXY S11 يأتي العام المقبل بتحسينات في الكاميرة مع تصميم أفضل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل أن ينطلق مؤتمر سامسونج القادم في 7 من أغسطس للإعلان عن هواتف Note 10، تأتي أول التسريبات اليوم حول إصدارات العام المقبل GALAXY S11، حيث تشير التوقعات إلى خطط سامسونج لدعم الإصدارات القادمة بتحسينات في إعدادات الكاميرة مع تصميم أفضل.

تخطط العملاق الكوري لإطلاق هواتف Galaxy S11 القادمة بعد ستة أشهر من الآن، واليوم بدأت التسريبات حول إصدارات سامسونج القادمة في الإنتشار على شبكة الإنترنت، لتقدم اللمحات الأولى لهواتف Galaxy S11.

وتأتي التسريبات اليوم عبر Ice Universe بلمحات محدودة عن تصميم هواتف Galaxy S11، حيث تأتي الإصدارات القادمة بتصميم ثقب الشاشة أيضاً للكاميرة الأمامية، لدعم الهواتف بتصميم نحيف للإطارات، إلا أن حجم الثقب في الشاشة سيأتي في هواتف Galaxy S11 بحجم أصغر عن هواتف Galaxy S10 الحالية.

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يذكر أن سامسونج بدأت بالفعل في تحسين تصميم ثقب الشاشة في هواتف Galaxy Note 10 المقرر إطلاقها قريباً، كما عملت سامسونج أيضاً على تغيير موقع الثقب إلى منتصف الشاشة.

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