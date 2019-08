سيارات Tesla ستكون قادرة قريبًا على عرض محتوى Netflix و Youtube

فاطمة أيت طالب - دبي - الشاشة الكبيرة في سيارة Tesla الخاصة بك تتيح لك فعلاً تشغيل العديد من الألعاب، ولكن يبدو أنها ستكون قادرة أيضًا في المستقبل القريب على تشغيل المحتوى المتاح على خدمات مثل Netflix و Youtube و Hulu. وقال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، السيد Elon Musk أن سيارات Tesla الكهربائية ستكون قادرة في المستقبل القريب على تشغيل Netflix و Youtube.

جلبت Tesla بالفعل عددًا لا بأس به من الألعاب إلى الشاشات الموجودة في سياراتها. أعلنت شركة Bethesda في معرض الترفيه السنوي E3 2019 في وقت سابق من هذا العام أنها ستدعم أيضًا إمكانية تشغيل لعبة Fallout Shelter على سيارات Tesla الكهربائية كذلك. وقد تم إطلاق بعض ألعاب Atari الكلاسيكية كذلك.

تعمل الألعاب فقط عندما تكون السيارة متوقفة ويمكن إستخدام عجلة القيادة كوحدة تحكم. ينطبق هذا القيد أيضًا على Netflix و YouTube. لا يمكن مشاهدة المحتوى إلا عند إيقاف السيارة.

ومع ذلك، لم يكشف لنا Elon Musk عن موعد وصول Netflix و Youtube إلى سيارات الشركة بالضبط حتى الآن مع العلم بأنه تحدث عن جلب Youtube إلى سيارات الشركة في معرض E3 2019. ومع ذلك، يشير Elon Musk إلى أنه بمجرد تبني تكنولوجيا القيادة الذاتية الكاملة من قبل الهيئات التنظيمية، ستسمح السيارة للركاب بمشاهدة الفيديوهات والأفلام عندما تقود سيارة Tesla نفسها. ستكون هذه بلا شك إضافة مرحب بها لأولئك الذين يجدون أنفسهم في كثير من الأحيان مع كثير من الوقت الذي ينبغي إستغلاله في شيء ما داخل السيارة عندما تكون متوقفة.

Ability to stream YouTube & Netflix when car is stopped coming to your Tesla soon! Has an amazingly immersive, cinematic feel due to the comfy seats & surround sound audio.