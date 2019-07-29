Realme تطلب ود المختبرين من أجل مشروع غامض يدعى ” Project X “

فاطمة أيت طالب - دبي - تعدنا العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo بشيء كبير وتبحث عن أشخاص لإختبار هذا الشيء للمساعدة في صقله. نشر مسؤول عن منتدى المعجبين منشور يشير فيه إلى أن الشركة بحاجة إلى أشخاص لديهم الخبرة في التعامل مع الإصدارات التجريبية من أنظمة التشغيل والبرمجيات والإبلاغ عن الأخطاء.

للمشاركة في هذا المشروع الغامض Project X، يجب أن يكون المرشحون قد تعاملوا من قبل مع البرمجيات التجريبية وتصحيح الأخطاء. ويجب أن يمتلكوا أيضًا الهاتف Realme 3 Pro لأنه لا يتم قبول أي جهاز آخر. وبالطبع، يجب الإبلاغ عن جميع الأخطاء والتعليقات باللغة الإنجليزية. بعد كل شيء، Realme هي بالفعل علامة تجارية دولية ويحتاج المختبرون إلى لغة مشتركة.

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نظرًا إلى أنه يتوجب على المختبرين إمتلاك جهاز معين، فنحن نعتقد بأن العلامة التجارية الفرعية التابعة لشركة Oppo تعمل على تحديث Android Q ولكنها تحتاج إلى تطويره وإختباره بشكل صحيح على أحدث جهاز ناجح لها، قبل إطلاقه لكافة العملاء.

نظرًا إلى أن Realme تعمل جاهدة لتقديم نفسها كشركة مستقلة، فقد نرى أيضًا واجهة مستخدم جديدة تمامًا يمكن أن تحل محل ColorOS في جميع هواتفها الذكية المستقبلية.