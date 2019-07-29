شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مراهق يبلغ 16 عاما يربح 3 ملايين دولار لفوزه فى لعبة "فورتنيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل لاعب يبلغ من العمر 16 عامًا على 3 ملايين دولار في نهاية هذا الأسبوع، بعد فوزه في نهائي كأس العالم بلعبة فورتنيت.

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نقلاً عن موقع "بيزنس انسايدر"، فاز الشاب الأمريكي "كايل جيرسدورف" في المسابقة التي أقيمت يوم الأحد على ملعب آرثر آش في مدينة نيويورك، حيث شارك أكثر من 40 مليون لاعب في الأحداث التأهيلية للنهائي، ولكن 50 لاعبًا مزدوجًا و 100 لاعب منفرد فقط تمكنوا من الوصول إلى المرحلة الأخيرة، وكان لديهم الفرصة للفوز بجائزة 30 مليون دولار.

احتفل جيرسدورف بفوزه على الإنترنت بعد فترة وجيزة، إذ يعرف باسم Sen Bugha، ولديه ما يقرب من 200000 متابع على تويتر، و 140،000 متابع على Twitch، و 187،000 متابع على يوتيوب.