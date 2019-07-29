شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوم.. البشرية تستغل مواردها الطبيعية لعام 2019.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن البشرية ستستغل كافة الموارد الطبيعية مثل المياه والتربة والهواء النقي لعام 2019 اليوم الاثنين.

وأكدت الدراسة التي أجرتها شبكة البصمة العالمية إن ما يسمى "يوم التجاوز الأرضي" قد ارتفع لمدة شهرين على مدار العشرين عامًا الماضية، فمعدل الاستهلاك أصبح مرتفع للغاية، لدرجة أن هناك حاجة إلى ما يعادل 1.75 كوكب لإنتاج ما يكفي لتلبية احتياجات البشرية بمعدلات الاستهلاك الحالية.

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قالت المجموعة البيئية التي يقع مقرها في أوكلاند بولاية كاليفورنيا في بيان: "يوم التجاوز الأرضي 29 يوليو يعني أن البشرية تستخدم الموارد الطبيعية حاليًا بمعدل أسرع بـ75 مرة من النظم الإيكولوجية لكوكبنا، وهذا أقرب إلى استخدام 1.75 كوكبًا أرضيًا، فتكاليف هذا الانفاق العالمي أصبحت واضحة بشكل متزايد في شكل إزالة الغابات وتآكل التربة، وفقدان التنوع البيولوجي أو تراكم ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي".

وقال ماتيس واكرناجل، مؤسس شبكة البصمة العالمية: "لدينا أرض واحدة فقط هذا هو السياق المحدد للوجود الإنسان، لا يمكننا استخدام 1.75 كوكب دون عواقب مدمرة".

قالت ماريا كارولينا شميدت زالديفار، وزيرة البيئة في تشيلي ورئيسة مؤتمر المناخ COP25 المقرر عقده في ديسمبر في سانتياجو: "إن أحد الأسباب الرئيسية هو زيادة كميات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".