تكنولوجيا: هواوي تدعم هاتف Mate 30 Pro بترقية جديدة في إعدادات الكاميرة الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تفاصيل جديدة نشرت على تويتر اليوم حول هاتف Mate 30 Pro عبر Ice universe، أشير إلى أن هواوي تخطط لدعم الهاتف بترقية جديدة في إعدادات الكاميرة الخلفية.

إختلفت الآراء حتى الآن حول تصميم الكاميرة في هاتف هواوي المميز القادم Mate 30 Pro، حيث إتجهت الكثير من التوقعات إلى تصميم دائري للكاميرة الخلفية، بينما مازالت بعض التوقعات تشير إلى أن الهاتف سينطلق بتصميم مربع الشكل للكاميرة الخلفية.

وفي أحدث التفاصيل التي نشرت عبر Ice universe على تويتر اليوم، أشير إلى أن الترقية القادمة في Mate 30 Pro ستكون في إعدادات الكاميرة الخلفية، حيث تقدم هواوي المستشعر الرئيسي للكاميرة بدقة 40 ميجا بيكسل، مع مستشعر أخر أيضاً بدقة 40 ميجا بيكسل، ومستشعر ثالث بدقة 8 ميجا بيكسل مع مستشعر ToF.

ومن المقرر أن يأتي المستشعر الثاني المميز بدقة 40 ميجا بيكسل بعدسات مميزة بزوايا عرض واسعة، كما يتميز المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل بعدسات periscope للتكبير.

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أيضاً وفقاً للإعدادات الجديدة في مواصفات الكاميرة لهاتف Mate 30 Pro من المتوقع أن يكون التصميم المربع الشكل الذي قدم من هواوي سابقاً في هاتف Mate 20 Pro هو التصميم الأكثر ترجيحاً للإصدار القادم، حيث لا يتوافق التصميم الدائري مع هذه الإعدادات.

يذكر أن هذه التسريبات هي الأولى التي تكشف عن ترقية إعدادات الكاميرة الخلفية، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في تسريبات جديدة خلال الفترة القادمة لتؤكد على هذه المواصفات، أو تقدم تفاصيل جديدة حول تقنية هواوي القادم في هاتفها المميز Mate 30 Pro.

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