تقرير جديد يكشف عن تفاصيل مهمة حول الهاتف Nokia 9.1 PureView، وسيدعم شبكات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - سيكون من دواعي سرور عشاق Nokia الذين شعروا بخيبة أمل كبيرة من أداء كاميرا الهاتف Nokia 9 PureView وحقيقة أنه يضم معالج رائد قديم أن يسمعوا أن الهاتف Nokia 9.1 PureView القادم سيصحح أخطاء سلفه. هذا وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع NokiaPowerUser.

في البداية، كان المفترض أن يتم إطلاق الهاتف Nokia 9.1 PureView في الربع الثالث من هذا العام، ولكن قررت شركة HMD Global Oy أن تعمل لفترة أطول على كاميرا الهاتف لتجنب الأخطاء نفسها التي إرتكبتها مع الجيل السابق.

تقول مصادر مطلعة على المسألة أن HMD Global Oy تعمل عن قرب مع شركة Light لتطوير وتحسين الكاميرا والبرمجيات المرتبطة بها في الهاتف Nokia 9.1 PureView القادم. وعلى ما يبدو، سيتم التركيز في الكاميرا الجديدة للهاتف Nokia 9.1 PureView على الأداء المميز في الليل وقدرات تسجيل الفيديو.

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بالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويد الهاتف Nokia 9.1 PureView كذلك بالمعالج Snapdragon 855 التابع لشركة كوالكوم، وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G. وفيما يخص التصميم، فقد تردد أن الهاتف سيضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية على غرار الهاتف Nokia X71. ولأنه سيصدر في الربع الرابع من هذا العام، فسوف يأتي مسبقًا مع نظام Android Q.