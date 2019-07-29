سامسونج تؤكد عن طريق الخطأ وجود +Galaxy Note 10 على موقعه الرسمي على الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بسلسلة هواتف Galaxy Note Series من سامسونج، فعادة ما تتألف من طراز واحد، على عكس سلسلة هواتف Galaxy S Series التي تتألف من طرازين على أقل تقدير. ومع ذلك، تدعي الشائعات السابقة أن النهج المتُبع من قبل شركة سامسونج مع سلسلة هواتف Galaxy Note Series سيتغير هذا العام لأن الشركة الكورية الجنوبية ذاهبة للكشف عن أكثر من طراز واحد من Galaxy Note 10 في شهر أغسطس المقبل، ويبدو أنه تم تأكيد هذا من قبل شركة سامسونج نفسها اليوم.

في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت في كل من رومانيا وسلوفاكيا، قامت شركة سامسونج على ما يبدو بإنشاء صفحات الدعم الخاصة بالهاتف +Galaxy Note 10. صفحات الدعم هذه لا تكشف لنا عن الكثير من المعلومات، ولكنها تؤكد لنا أن الهاتف سيأتي مع 512GB من الذاكرة الداخلية، ومع ما تُطلق عليه شركة سامسونج إسم ” Hybird SIM “.

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ونحن نعتقد بأن ” Hybird SIM ” يعني أن +Galaxy Note 10 سيكون مماثلاً لبعض الهواتف الذكية الأخرى مثل iPhone الذي يدعم كل من بطاقة SIM الفعلية وبطاقة eSIM الإلكترونية التي ستحصل على دعم المزيد من شركات الإتصالات في المستقبل. وبالنسبة لبقية المواصفات، فمن المتوقع أن تشمل المعالج Exynos 9825 و +Snapdragon 855 حسب المكان الذي تقيم فيه.

لقد سمعنا شائعات بأنه سيكون هناك طراز ثالث بغض النظر الطرازين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 سيحمل إسم Galaxy Note 10+ 5G. عمومًا، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن لحسن الحظ، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة جدًا لأنه من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل، على الرغم من أن العملاء المهتمين يمكنهم فعليًا المضي قدمًا وحجز الهاتف عبر الموقع الرسمي لشركة سامسونج على شبكة الإنترنت.