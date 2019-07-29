صفقة اليوم.. خصم 98% على حزمة PHP وMySQL لتطوير الويب 

حزمة PHP وMySQL لتطوير الويب The Complete PHP & MySQL Web Development Bundle

عدد الدورات: 7

عدد الدروس: 238

المدة: 44 ساعة

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم المفاهيم المتقدمة في لغة PHP وقواعد البيانات MySQL، وكيفية استخدام خادم MySQL وأدواته، ودمجه في مواقع الويب والتطبيقات.

تعلم تطوير تطبيقات الويب مع إطارات CakePHP، وYii، وLaravel PHP، وكيفية استخدم أدوات مثل: PHPUnit & Selenium، وAJAX.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 2100 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تستخدم لغة PHP في برمجة أكثر من 79% من مواقع الويب على مستوى العالم، وفقًا لبيانات W3Techs، أى أن حوالي 8 من بين كل 10 مواقع تقوم بزيارتها على الإنترنت تستخدم PHP بطريقة ما. فإذا كنت ترغب في إنشاء مواقع وتطبيقات الويب في وقت سريع، فلا توجد طريقة أفضل من استخدام لغة البرمجة PHP، مع قواعد بيانات MySQL.

تُعد كل من PHP وMySQL تقنيات قوية مفتوحة المصدر تتيح للمبرمجين ومطوري الويب إنشاء مواقع ويب وتطبيقات وظيفية. كما يمكنك الاعتماد على لغة PHP في إنشاء مواقع تفاعلية وديناميكية مثل مواقع التجارة الإلكترونية.

إذا كنت تريد تطوير مهاراتك في إنشاء مواقع وتطبيقات الويب في وقت سريع، يمكنك الاستفادة من الحزمة التدريبية The Complete PHP & MySQL Web Development Bundle؛ التي تقدم ما يصل إلى 44 ساعة من المحتوى.

عادة يبلغ سعر هذه الحزمة 2100 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 دولارًا فقط، أي بخصم 98 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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تتضمن هذه الحزمة 7 دورات تدريبية، وأكثر من 44 ساعة، مُقسمة إلى 238 درسًا، والعديد من التمارين العملية لتصميم المواقع، لمساعدتك في تعلم كيفية إنشاء مواقع الويب، ودمج قواعد البيانات الذكية في تصميماتك.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم المفاهيم المتقدمة في لغة PHP وقواعد البيانات MySQL، وكيفية استخدام خادم MySQL وأدواته، مع اكتشاف كيفية دمجه في مواقع الويب والتطبيقات الخاصة بك.

تعلم تطوير تطبيقات الويب مع إطارات CakePHP، وYii، وLaravel PHP، وكيفية استخدم أدوات مثل PHPUnit & Selenium، وAJAX. وكيفية العمل بين واجهة المستخدم وقاعدة البيانات لتبادل المعلومات بسهولة.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو حسابك على لينكدإن.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها الحزمة:

PHP and MySQL Training

Introduction to MySQL

Web Application Development with CakePHP

Yii PHP Framework: Web Application Development with Yii

PHP & MySQL: The Ultimate Web Development Training

Laravel PHP Framework Training

Advanced Laravel PHP Framework Training

الحصول على الصفقة: من هنا.