شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو يوتيوب يتحدون مع نقابة عمالية فى أوروبا للمطالبة بالشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت مجموعة من مستخدمى يوتيوب مع أكبر نقابة عمالية فى أوروبا للضغط من أجل مزيد من الشفافية.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، فحتى وقت قريب، كان اتحاد مستخدمى يوتيوب YouTubers Union مجموعة مجتمعية تتمتع بسلطة قليلة خاصة بها، لكنها تعاونت الآن مع IG Metall وهى نقابة عمال المعادن الألمانية وواحدة من أقدم النقابات فى ألمانيا وقد توسعت على مدى حياتها لتشمل العمال فى الصناعات، بما فى ذلك الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والبلاستيك والمنسوجات.

تم إنشاء اتحاد YouTube العام الماضى وسط توترات بين يوتيوب ومنشئى المحتوى الذين ينشرون مقاطع فيديو على المنصة، ولكن كمجموعة مجتمع بدلاً من اتحاد حقيقى، لم يكن لديها القدرة الكافية لدعم موقفها.

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وتهدف المبادرة المشتركة الجديدة، التى يطلق عليها FairTube ، إلى الضغط على المنصة لتكون أكثر شفافية بشأن قواعدها وقراراتها، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الدخل من الفيديوهات.

يرأس اتحاد مستخدمى يوتيوب Jörg Sprav، وهو منشئ محتوى ألمانى ولديه أكثر من مليونى مشترك، والذى انخرط بهذا النشاط بعد أن قام يوتيوب بحذف بعض مقاطع الفيديو الخاصة به، كجزء من حملة على المحتوى ذو الصلة بالأسلحة على النظام الأساسى، على الرغم من أنها لم تنتهك إرشادات محتوى الموقع.

ومر العديد من مستخدمى يوتيوب بمواقف مشابهة خاصة بحذف مقاطع الفيديو دون توضيح، ورغم أن منشئى المحتوى البارزين يمكنهم الوصول إلى يوتيوب للرد على الاستفسارات، ولكن من الصعب على المبدعين الأصغر غالبًا التواصل مع أى شخص، ومع قيام برامج الروبوت بمعظم الدور الإشرافى على الموقع، من السهل أن يتم تصنيف مقاطع الفيديو ويصعب على منشئى الإعلانات الطعن فى هذه القرارات.

وبدعم من IG Metall، تهدف الحملة إلى فحص مشروعية سياسات يوتيوب فى الاتحاد الأوروبى