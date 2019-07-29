شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب يثير مخاوف معاملات جوجل فى الصين من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد الرئيس "دونالد ترامب" مخاوف الأمن القومى بشأن العلاقة بين جوجل والصين، وذلك بعد أيام قليلة من تصريح مسئول مجلس الوزراء بالبيت الأبيض علنا عدم وجود أى دليل على وجود علاقة عمل بين الشركة والصين تدعو للقلق.

ووفقا لما نشره موقع "بيزنس انسايدر"، نشر ترامب تغريدة وكتب فيها "قد تكون أو لا" وهو ما أثار المخاوف الأمنية الوطنية فيما يتعلق بشركة جوجل والحكومة الصينية، وليس من الواضح ما الذى دفع ترامب إلى إثارة هذا القلق رغم حديث وزير الخزانة "ستيفن منوشين" معه حول عدم وجود شىء يدعو للقلق.

وكتب ترامب فى تغريدته: "إذا كانت هناك مشكلة فسنتعرف عليها وأتمنى ألا يكون هناك علاقة بالفعل".

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ويذكر أنه فى وقت سابق من هذا الشهر اتهم "بيتر ثيل"، وهو أحد أنصار ترامب، جوجل بأن لديها صلة بالجيش الصينى واقترح ايضا أن يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI ووكالة الاستخبارات المركزية مع جوجل بطريقة غير مريحة حول عملها مع الصين.

تبع ترامب تعليقات "ثيل" بتغريدة تقول إن إدارته "ستلقى نظرة" على تعاملات جوجل مع الصين، وقال "منوشين" من عدة أيام إن البيت الأبيض لم يكن على علم بأى مجالات تعمل فيها جوجل مع الحكومة الصينية بأى طريقة تثير القلق".

ويذكر أن جوجل كانت تنوى تطوير محرك بحث خاضع للحكومة الصينية وكانوا يطلقون عليه اسم "Project Dragonfly" ، لكن "جوجل" أكدت هذا الشهر أنها انهت المشروع الذى لم يتم إطلاقه.