شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طفلة كورية تشترى منزل بـ 8 ملايين من أرباح قنواتها على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت عائلة فى كوريا الجنوبية من شراء منزل بقيمة 8 ملايين دولار بفضل أرباح قناة ابنتهما "بورام" البالغة من العمر 6 سنوات، على يوتيوب.

ووفقا لما نشره تقرير موقع "بيزنس انسايدر"، "بورام" هى واحدة من نجمات "يوتيوب" الصغار الذين يشاركون مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يلعبون بالألعاب ويخوضون المغامرات.

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لدى "بورام" قناتين على يوتيوب، واحدة باسم " Boram Tube Vlog" تضم 17 مليون مشترك، والقناة الأخرى باسم " Boram Tube ToysReview" تضم 13 مليون مشترك، وقد انشأ والدها شركة باسم "عائلة بورام" لإدارة حياتها الفنية المربحة بالنسبة لهم.

وذكرت شبكة CNN أن عائلة "بورام" تمكنت من شراء منزل جديد مكون من 5 طوابق مقابل 9.5 مليار وون كورى، أى ما يعادل تقريبا 8 ملايين دولار امريكى فى إحدى ضواحى سيول.

تتمتع مقاطع الفيديو الأكثر شهرة لـ"بورام" بأكثر من 300 مليون مشاهدة وهو ما ينتج عنه كسب الأموال من إيرادات الإعلانات، حيث تحظى مقاطع الفيديو التى تحمل بطولتها "بورام" على شعبية كبيرة على الرغم من أن القناة مخصصة للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما.