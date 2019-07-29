الهاتف ZTE Nubia Z20 سيضم شاشة مرنة، وسيكون قادرًا على تسجيل الفيديوهات بدقة 8K

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Nubia Z20 في اليوم الثامن من شهر أغسطس المقبل من قبل العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE. وحتى ذلك الحين، فقد كشف لنا الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الصينية، السيد Ni Fei عن معلومات جديدة حول هذا الهاتف المرتقب في مؤتمر Global Mobile Internet Conference.

في الواقع، لقد كشف لنا السيد Ni Fei أن الهاتف Nubia Z20 سيضم شاشة مرنة. ضع في إعتبارك أن هذا لا يعني أن الهاتف سيكون مرنًا، فالصورة الأولى للهاتف تشير أيضًا إلى أنه ليس كذلك. ومع ذلك، فالشاشة المرنة تعني أن الشاشة الفعلية للجهاز ستكون منحنية بدلاً من الطبقة الزجاجية الموجودة في الأعلى مما يسمح بإستخدام إطار نحيف للغاية.

وبغض النظر عن الشاشة، فقد إتضح اليوم كذلك أن الهاتف Nubia Z20 القادم سيملك القدرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 8K مما يجعله الهاتف الثاني في تشكيلة الشركة الذي يوفر هذه الميزة بعد الهاتف Nubia Red Magic 3. وذكر السيد Ni Fei أن الهواتف المحمولة تُستخدم على نحو متزايد من قبل مصممي الفيديوهات وأن شركة Nubia تهدف إلى توفير فيديوهات بجودة إحترافية للمستخدمين.

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لقد رأينا بالفعل بعض اللقطات من الجهاز بالإضافة إلى قدرته على إلتقاط الصور بإستخدام التقريب الهجين البالغ 20 ضعفًا، لذلك يبدو أن Nubia تستعد لتقديم كاميرا متقدمة جدًا في هاتفها الرائد المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم العلامة التجارية Nubia أيضًا بإطلاق خوذة جديدة للواقع الإفتراضي جنبًا إلى جنب مع الهاتف Nubia Z20، ولكن التفاصيل لا تزال نادرة بشأن ما ستجلبه إلينا. بناء على ما سمعناه حتى الآن، يبدو Nubia Z20 وكأنه الجهاز الذي نتطلع إليه، ولكن يتعين علينا إنتظار ظهور المزيد من التفاصيل في الأيام التي تسبق حدث 8 أغسطس.