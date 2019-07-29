Huawei تنجح في بيع 2 مليون وحدة من سلسلة هواتف Huawei Nova 5 Series في غضون شهر واحد

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Huawei عن سلسلة هواتف Huawei Nova 5 Series في اليوم 21 من شهر يونيو الماضي، وهي السلسلة التي كانت تضم آنذاك ثلاثة هواتف ذكية. كان ذلك أيضًا يمثل الظهور الرسمي الأول للمعالج HiSilicon Kiri 810 الأحدث من الشركة الصينية والذي ينبغي أن يكون القلب النابض للعديد من الهواتف الذكية المتوسطة الجديدة القادمة من الشركة مستقبلاً.

بعد خمسة أسابيع فقط من الحدث، أعلنت شركة Huawei أنها نجحت بالفعل في بيع مليوني وحدة من سلسلة هواتف Huawei Nova 5 Series، والتي تشمل Huawei Nova 5 و Huawei Nova 5i و Huawei Nova 5 Pro مع العلم بأن هناك عضو رابع يدعى Huawei Nova 5i Pro، ولكن لم يتم الإعلان عن هذا الأخير سوى في الأسبوع الماضي، لذلك فهو غير مُساهم في هذا الإنجاز الجديد.

يأتي هذا الإعلان من شركة Huawei عقب بيع الدفعة الرابعة من سلسلة هواتف Huawei Nova 5 Series في الصين. وجدير بالذكر أنه يتم بيع سلسلة هواتف Huawei Nova 5 Series في الصين فقط حاليًا بحيث لم يتم بعد إطلاقها في الأسواق العالمية، وهذا ما يعني بأن مبيعات هذه السلسلة قد تبلغ مستويات قياسية جديدة عندما تصل إلى المزيد من الأسواق مستقبلاً، بما في ذلك الهند وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.